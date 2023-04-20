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美債限炸彈爆炸倒數計時 克魯曼提4種方法拆引信

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。路透
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國眾院議長麥卡錫19日公布共和黨提高舉債上限一年的計畫，交換條件削減支出（包括取消學貸減免計畫）和政策調整，但即使此提案在共和黨掌控的眾院過關，也過不了民主黨控制的參院，況且總統拜登重申不打算就債限議題與共和黨討價還價。

兩黨僵持不下，意味未來數周，美國主權債務違約的風險與日俱增。

華盛頓郵報社論指出，倘若遲遲未能打破僵局，最快今年6月，美國就可能債務違約，使金融市場和美國經濟陷入一團混亂。華郵主筆呼籲，目前雙方未認真談判的現況必須改變。提高舉債上限以支付兩黨過去已經批准的支出，是眾院共和黨人的職責，而且以些許的預算刪減文飾歧見，並不能解決問題。更好的做法是現在先提高債限，同時展開兩黨協商，為將來謀求一套持久的預算解決方案。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前在紐約時報專欄指出，除非國會同意提高債限、授權聯邦舉債填補赤字，否則再過幾個月，美國聯邦政府就不能持續付帳單，這將導致災難性的後果。

穆迪公司最近就發布研究報告分析其嚴重性：輕則擾亂聯邦政府運作，重則加劇全球金融危機——嚴重性可能不下2008年全球金融海嘯，甚至更嚴重。因為美國政府債務通常被視為終極安全資產，是世界各地金融市場的核心支柱，如果投資人對美國政府信守償債承諾的信心蕩然無存，許許多多的市場可能為之凍結。

那麼，該如何阻止這場潛在災難發生呢？克魯曼認為，接下來可能發生以下幾種情況：

1.面對金融市場動盪山雨欲來，麥卡錫讓債限法案付諸全院表決，共和黨一些理智的議員可能跨越政黨鴻溝，與民主黨議員合力通過法案，提高舉債上限。這應是拜登的政府的A計畫。

2.至於B計畫，有幾種選項。穆迪似乎認為，拜登政府可能乾脆忽略債限，直接援引憲法第14條修正案，上頭明言美國公共債務的合法性「不容置疑」。

3.另一種可能性，是鑄造白金幣。美國法律准許聯邦政府發行面額可任選的白金紀念幣；所以，原則上政府可鑄造一枚價值，比方說，3兆美元的白金幣，然後存在聯準會（Fed），然後從這個帳戶領出一些支付帳款。（Fed擁有龐大的美國公債投資組合，可脫售其中一些，藉此抵銷貨幣供給受到的任何影響。所以這麼做，形同是「後門借款」）。

4.還有另一種可能性，是發行「溢價債券」，提供相對於本金而言異常優厚的票息（coupon），亦即年利息。財政部大可以高於其面值的價格標售這些債券，如此一來，無需擴大官方舉債規模也能借得到錢。

克魯曼說，上述計畫都有缺點，個別來看都有點「愚蠢」。但若不跟正常的財政管理比較，而是從避免美國政府債務違約災難的角度來看，也許不失為變通的解決辦法。

有件事可確定：目前的僵局不再能沿用2011年終止債限危機的老辦法來化解。民主黨如今的立場已比當年堅定，不容許當年歐巴馬總統「向勒索讓步」的情況重演；共和黨則變得比當年「瘋狂多了」，就算民主黨願意敲定協議，麥卡錫能否說服共和黨內人士接受協議，令人十分懷疑。

以上解除債務違約危機引信的做法可不可行？克魯曼坦承無法保證能化解危機，畢竟一個掌控眾院的政黨若蓄意阻撓美國聯邦政府治國，災難總是可能發生。

美國國會民主黨領袖上月舉行記者會，說明共和黨版的債限提案可能如何犧牲民眾的權益。美聯社
美國國會民主黨領袖上月舉行記者會，說明共和黨版的債限提案可能如何犧牲民眾的權益。美聯社

美國 共和黨 債務 麥卡錫 拜登

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