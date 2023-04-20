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影／外送披薩見警匪追逐 他出腳絆倒嫌犯成功助警方逮人

聯合新聞網／ 綜合報導
泰勒在重要時刻出腳絆倒嫌犯，幫助警方成功逮捕犯人。圖擷自YouTube/Fox 29
泰勒在重要時刻出腳絆倒嫌犯，幫助警方成功逮捕犯人。圖擷自YouTube/Fox 29

美國賓州一名外送員出門送披薩時正巧撞見警匪追逐，他靈機一動伸腳絆倒嫌犯，也因此成為警方逮捕犯人的大功臣。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的泰勒（Tyler Morrell）是一家披薩店的員工。他在外送披薩時正巧撞見警察在追捕一名嫌犯，犯人下車後開始拔腿狂奔，泰勒抓準時間出腳絆倒犯人，也讓警方剛好上前將人逮捕，整個過程都被鄰近住家的門鈴攝影機錄了下來，讓他成為「外送英雄」。

泰勒受訪時表示，其實他當時並沒有多想，只是想說如果稍微讓嫌犯絆倒警察就能追得上他，沒想到出腳後嫌犯整個飛了起來，隨後也真的遭到警方逮捕。泰勒說自己當時手上拿著披薩，因為手不方便才會想到出腳，也幸好披薩仍順利送到客人手上。

因為泰勒的英勇行為，當局甚至提出要提供工作讓泰勒到分局上班，不過泰勒謙虛地說，自己只是做了一般人都會做的事，他還是繼續當披薩店店員就好。

雖然泰勒的行為很勇敢，也的確幫了警方一個大忙，不過警方也呼籲民眾，平時最好不要干預警方辦案，以免造成自己受傷。

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