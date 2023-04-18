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媒體：台再購百枚美反艦飛彈以防範中國

德國之聲／ 德國之聲

彭博社週一（4月17日）援引知情人士稱，台灣將採購多達400枚美國陸基型魚叉飛彈（Harpoon），以防範中國可能侵台。

報導指出，台灣先前已購買波音公司製造的艦載型魚叉反艦飛彈。據美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說法，現在美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）代表台灣與波音公司簽約，首次訂購機動陸基型的魚叉飛彈。

美國國防部7日曾宣布與波音公司簽訂價值17億美元的合約，當時並未提及台灣是採購方。彭博社稱，包括1名業界人士在內的另外3名知情者證實，此合約是為台灣而準備。

五角大廈發言人邁納斯中校（Martin Meiners）曾拒絕透露台灣是否為魚叉飛彈的買家，僅回應：「美方將繼續與業界合作，及時向台灣提供防禦裝備。」

此外，報導提到美國眾議院軍事委員會（HASC）18日可能在聽證會上，討論到要加速交付對台軍售及魚叉飛彈。

籲美加速交付對台軍售

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）16日對福斯新聞表示，近日訪台會見台灣總統蔡英文時，他被問到美方何時會交付台灣已購買的武器。麥考爾說，他認為拜登政府應開始對此有所作為，若台灣無法藉武器展現嚇阻力，那麼中共就有可能侵台。

麥考爾6日率美國跨黨派眾議員訪台3天。據台灣中央社報導，麥考爾在台期間曾表示，要具備嚇阻能力才能避免衝突，且必須讓中國知道犯台會是錯誤選擇。

麥考爾說美國將重新安排武器交付順序，並且盼盡快交付武器給台灣，同時尋求第三方軍售，以不同方式進行武器交付。不過，這將需要行政部門同意。

另外，台灣中央社引述美國眾院外委員印太小組主席金映玉（Young Kim）言論，稱美國國會已經採取很多行動表達對台支持，包括提《武器出口交付解決方案法》（Arms Exports Delivery Solutions Act）、《不歧視台灣法案》（Taiwan Non-Discrimination Act），盼解決目前對台交付武器延遲情況。

美台加強訓練

台灣立法院外交及國防委員會6日提出「地緣政治下台美深化軍事、外交合作現況及對國家安全之影響評估」專案報告，內容強調強化台美交流安全訓練。

此前，《華爾街日報》曾報導，美國將顯著增加駐台美軍人數，並預計在數月內部署100至200人，以協助台灣應對來自中國的威脅。報導稱該計畫將是美國幾十年來在台灣最大規模的部隊部署。

目前有台媒指出，美國印太司令部已派出逾200多位訓練教官至台協助。

（綜合報導）

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