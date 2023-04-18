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涉嫌在唐人街經營「中國海外警察局」 美國紐約檢調逮捕2男

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國聯邦調查局近日逮捕2名於紐約唐人街地區經營一間「秘密警察局」的男子。歐新社
美國聯邦調查局近日逮捕2名於紐約唐人街地區經營一間「秘密警察局」的男子。歐新社

美國聯邦調查局（FBI）近日逮捕2名於紐約唐人街地區經營一間「秘密警察局」的男子。

多家外媒報導，被逮捕的2人皆為美國公民，分別為61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（ChenJinping，音譯），他們被指控密謀充當中國政府代理人和妨礙司法公正。2人於17日出庭，最終分別以25萬美元和40萬美元交保獲釋。

美國司法部表示「被逮捕的2人代表中國公安部、共同在美國設立了第一個海外警察局」。

紐約東區聯邦檢察官發言人馬祖利（John Marzulli）則提到涉案人去年秋季得知遭到FBI調查後，這間秘密經營的海外警察局便一直處於關閉狀態。

此外，司法部還指控34名中國公安部人員騷擾在美國批評中國政府的中國異議人士，並稱這些公安部人員隸屬於中國政府「912專項工作組」（912 Special Project Working Group），該小組旨在影響全球對中國的看法。據悉，這些公安部人員利用社群媒體發表對中國有利的言論，並利用假的帳號去騷擾在美國的中國異議人士。

美國公民 公安 司法

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