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恐怖！女子遭男鄰居虐殺「開膛分屍撒鹽十字架圍繞」 手法極心寒

香港01／ 香港01記者布萊恩／報導
36歲男鄰居米格爾疑殺人後偷車逃亡。（美國警方圖片）
36歲男鄰居米格爾疑殺人後偷車逃亡。（美國警方圖片）

美國發生恐怖殺人分屍案！1名35歲女子於復活節時，遭36歲男鄰居虐殺分屍，臉部也被撕成碎片；男鄰居行兇後，更用鹽及十字架圍繞女子殘肢，場面十分駭人。警方調查相信，案件是謀殺而非隨機殺人，而鄰居透露兇案前3天曾發生心寒事情，男鄰居要求女子開門，聲稱「否則殺你」。男鄰居已被控一級謀殺罪，案件預計於本月19日開庭。

綜合外媒報導，事發於4月9日，美國北卡羅萊納州35歲女子勞拉（Laura Miller）被發現遭36歲男鄰居米格爾（Miguel Gonzalez Rosales）殺害分屍，而勞拉的哥哥其後發妹妹慘死在公寓內，屍體殘缺不堪，立即報警求助。

警方抵達案發單位時，驚見屋內情景極為恐怖，見到勞拉的屍體腳踝被繩綁着，頸上纏了很多電線，兩腿內側被燒傷，有一道很大的撕裂傷口從頸部一路延伸至肚臍，舌頭也被割斷，臉部則被撕成碎片至「無法辨認」，殘肢、人體組織散落屋內各處，血迹從屋內滲到門外地板上。

而兇手殺人分屍後，將桌子拆毀製成多個十字架，圍繞在屍體在灑鹽，其後也在全屋各處灑鹽，而勞拉被割下的舌頭則在飯廳尋回。警方調查後，立即將米格爾列為頭號疑犯，而他疑行兇後偷走勞拉的車逃亡，其間被警方截獲拘捕，當時他臉上滿布鮮血和爪痕。

警方調查後發現，米格爾與勞拉是「熟人」，相信案件是謀殺而非隨機殺人。鄰居則向調查人員憶述，米格爾與勞拉居於且一棟公寓，２人經常吵架，而至案發3天前，米格爾曾帶着球棒到勞拉門前，威脅她開門，更揚如否依從就會「殺了她」。

米格爾目前面臨一級謀殺罪、毀壞遺體及偷車等3項罪行，預計4月19日開庭受審。

勞拉的家人則在gofundme設立網上籌款，望籌得3,000美元（約9.2萬台幣）用作舉行葬禮事宜，至17日已籌得逾2,800美元，相信日內會達標。

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文章授權轉載自《香港01》

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