美眾院主席：台軍售太慢給

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）抨擊拜登政府，未能將允諾的武器系統及時交付台灣，等於邀請中國大陸入侵台灣，台灣當前處境有如任人宰制。

麥考爾在美國福斯新聞頻道表明，希望拜登政府能夠醒過來，開始交付武器給台灣。他並將當前兩岸情勢和去年俄羅斯入侵烏克蘭、第二次世界大戰期間姑息納粹德國希特勒，連結在一起。

麥考爾警告，台灣遭封鎖將損害美國及世界經濟，若干美國最大科技公司仰賴台灣供應半導體晶片，若不保衛台灣將使大陸控制晶片供應鏈，大陸可能成為全球最具主宰力的軍事經濟力量。

麥考爾說，在當前處境下，台灣等於任憑大陸宰制。若北京未能成功在台灣二○二四年總統大選扶持「傀儡」成為總統，那共軍恐封鎖甚至入侵台灣，「最快明年就可能發生」。

麥考爾最近因訪台被大陸制裁，與此同時，共軍機艦在台灣周邊軍演。

至於台灣的防衛，麥考爾直言台北「還有長路要走」，需要美方應允的武器。他指稱，過去五年來，美方已批准售台近廿多套武器系統，其中偵監科技最重要，以便台灣能先發制人洞悉共軍動向。他另呼籲應加強美台關係，如今美國在台灣一如在烏克蘭，並無嚇阻力。

麥考爾認為，共軍恐「切斷海底纜線」，癱瘓台灣網路，一個月內就切斷台灣糧食及飲水，再加以占領。白宮未立即回應麥考爾前述批評。