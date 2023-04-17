美國務卿訪越 深化雙邊關係

美國國務卿布林肯15日首次以國務卿身分訪問越南，表達了加深兩國關係的願望。他說美國將在未來幾周指示團隊與越南官員，討論深化兩國長達十年的「全面夥伴關係」，而且希望能在未來數月間便能達成。

路透報導，這是布林肯首次以國務卿身分訪問越南，他首先拜訪越南總理范明正，並在兩人會談前的簡短發言中說，過去十年來，兩國關係出現了「非凡的進展」，「如今希望能將雙邊關係再次提升，進一步加深我們的經濟夥伴關係」。布林肯表示，美越兩國建立正式夥伴關係到今年正好滿十年。

目前還不清楚，兩國正式關係升級何時可達成協議，但布林肯表示，希望能在「未來數周或數月」實現。

分析家指出，美越夥伴關係屆滿十周年以及美國總統拜登和越共總書記阮富仲通電，可能促成拜登與阮富仲在7月舉行會談，或促成其他高層會談。

彭博資訊報導，在此同時，美國前財長桑默斯警告，隨著其他大國深化彼此之間的關係，並贏得尚未結盟的國家示好，美國的全球影響力正在減弱。

他在上周的IMF/世銀年會上說，「一位來自某個開發中國家的人士對我說，『我們從中國得到的是機場，從美國得到的是說教』。」

就在IMF/世銀春季年會召開前，沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他OPEC+成員國意外宣布削減原油產量，這使得美國、歐元區和其他已開發國家努力遏制通膨的任務更為艱巨。

近來在中國大陸的斡旋下，沙國和伊朗恢復建交。桑默斯指出，中東、俄羅斯與中國之間的關係逐漸深化，「我認為這是某種象徵，對美國構成巨大挑戰。」他還說，「我們站在歷史正確的一邊——我們正致力於民主，抵制俄羅斯的侵略」，「但歷史正確的一邊看起來有點孤單，那些似乎並未站在歷史正確一邊的國家日益透過各種架構，相互串聯。」

他提醒，華盛頓須好好考慮如何因應這一個新的挑戰，IMF和世銀的架構也將是一個長期問題，如果在全球範圍內沒得到強烈認同，就會面臨嚴峻的挑戰，同時將有替代性方案出現。