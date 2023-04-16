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鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有1把手槍和1把步槍

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
美國共和黨籍的南達科他州州長諾姆14日在全國步槍協會(NRA)大會上發表演說表示，她的2歲孫女已擁有一把手槍和一把步槍。美聯社
美國共和黨籍的南達科他州州長諾姆14日在全國步槍協會(NRA)大會上發表演說表示，她的2歲孫女已擁有一把手槍和一把步槍。美聯社

美國共和黨籍的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)14日在全國步槍協會(NRA)大會上發表演說表示，她的2歲孫女已擁有一把手槍和一把步槍。

諾姆的發言在社群媒體瘋傳，許多評論者譴責她提倡兒童擁槍權。

諾姆說，她的孫女艾荻(Addie)快滿2歲，另一孫女布蘭琪(Branch)只有幾個月大。她接著說，艾荻已有一把手槍和一把步槍。

她說，「現在艾荻很快就需要槍，我要向你們保證，她已有一把手槍和一把步槍，她還有一匹名喚『閃光』(Sparkles)的小馬，這女孩裝備齊全」。

田納西州的民主黨人士傑克森(Chris D Jackson)在推特上評論說，「真變態。美國的真實生活怎麼變成這樣？」田納西州上月才發生3名學童和3名學校教職員被槍殺的慘劇。

諾姆已簽署行政命令，「進一步保障南達科他州州民的憲法第二條權利(擁槍權)」。該命令禁止州政府機關將工程包給歧視槍枝的企業。

美國 社群媒體

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