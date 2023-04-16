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龐培歐不選2024 未鬆口挺川普

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
美國前國務卿龐培歐。美聯社
美國前國務卿龐培歐。美聯社

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）十四日接受福斯新聞網專訪宣布，他不會爭取二○二四總統門票；外界看不到共和黨內上演前國務卿挑戰自家老闆前總統的場面。

川普政府下台後，包含川普本人、副總統潘斯（Mike Pence）、龐培歐和前聯合國大使海理（Nikki Haley）都有意競逐二○二四大位，首先要取得共和黨門票。

福斯新聞網報導，龐培歐表示，在他和妻子蘇珊討論數月後，最終做出不投入選戰的決定。

龐培歐說：「我已經做出決定，我們（指他和妻子）不會投入二○二四選戰。雖然我們心繫美國與那些我長久以來參與的事務，但現在時機不對。」

龐培歐否認川普再戰二○二四一事影響了他的決定，他表示，自己決定支持最終產生的共和黨總統候選人。

龐培歐 川普 共和黨

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