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龐培歐棄選2024美國總統 未鬆口支持川普

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國前國務卿龐培歐。美聯社
美國前國務卿龐培歐。美聯社

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）14日接受福斯新聞網專訪宣布，他不會爭取2024總統門票；外界看不到共和黨內上演前國務卿挑戰自家老闆前總統的場面。

川普政府下台後，包含川普本人、副總統潘斯（Mike Pence）、龐培歐和前聯合國大使海理（Nikki Haley）都有意競逐2024大位，首先要取得共和黨門票。

福斯新聞網報導，龐培歐表示，在他和妻子蘇珊討論數月後，最終做出不投入選戰的決定。

龐培歐說：「我已經做出決定，我們（指他和妻子）不會投入2024選戰。雖然我們心繫美國與那些我長久以來參與的事務，但現在時機不對。」

龐培歐否認川普再戰2024一事影響了他的決定，他表示，自己決定支持最終產生的共和黨總統候選人。

龐培歐在卸任國務卿後，就著手準備挑戰大位，他1月出版回憶錄，爆料美國時任總統川普在疫情爆發初期，為避免激怒中國大陸國家主席習近平，要求龐培歐「閉嘴」；此外，川普執政末期還曾懷抱「讓龐培歐同時擔任國務卿和國防部長」的瘋狂想法。

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