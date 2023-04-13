誰外洩美機密文件？華郵：20多歲、在軍事基地工作

五角大廈機密文件外洩風波持續發酵，華盛頓郵報報導，據信外洩機密文件的幕後黑手是一名年輕的槍枝愛好者，並在軍事基地工作。

報導指出，2020年時，一群對槍枝、軍事裝備等有共同愛好者（大部分是男性）在社群媒體平台Discord創建私密聊天群組，成員只能透過邀請進入，成員數約20人，其中一名被稱為「OG」者於去年發布一則充滿奇怪字母縮寫與行話，但群組內一名成員表示，當時並未引起其他成員注意，因為大家都這些字不熟悉。

該群組成員說，其實OG發布的訊息不只一則，數個月下來，至少達數百則，幾乎是從上班的「軍事基地」帶回家的機密情報文件副本。OG聲稱，上班日會有一部分時間待在禁止使用手機和其他電子設備的安全設施內度過。該成員說，部分文件寫有註釋，為外行人翻譯神秘情報，像是「NOFORN」的意思就是文件訊息非常敏感，不可與外國人分享。

成員指出，OG是想要讓大家了解情況，似乎是認為這些內幕消息可為其他人提供保護，使其免受周遭動盪世界的影響。稱「他是個聰明人，在發布這些文件時知道自己在做什麼，這不是任何形式的意外洩露。」

還有群組成員透露，OG年齡大概20多歲，「他很健康、強壯，且全副武裝。他受過訓練，幾乎是所有你能從某部瘋狂電影中期待看到的技能。」