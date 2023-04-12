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海平面上升超乎預期 美南沿岸受衝擊

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
美國東南部沿海一帶，受到海平面上升的威脅最高。情境示意圖。圖／Ingimage
美國東南部沿海一帶，受到海平面上升的威脅最高。情境示意圖。圖／Ingimage

海平面上升勢不可擋！美國2份研究指出，2010年開始，美國南部沿海海平面上升的速度超過10公分，研究人員松克丹根多夫表示，「快速成長速度前所未有，也是同期全球平均增幅的3倍。」對邁阿密、紐奧良等東南部沿海城市都將成為最大威脅。

海水上升超過10公分

據《衛報》報導，這次研究指出，從2010年開始，美國東南部及墨西哥灣沿岸一帶海平面上升增加近12.7公分，幅度不只超過每年全球平均的0.44公分，也助長颶風威力增加，如去年9月颶風襲擊佛羅里達，最後造成1,130億美元損失。

美國太空總署估計，本世紀中海平面將上升最高30公分，從德州到佛羅里達以及南大西洋海岸一帶影響最深。亞利桑那大學研究人員殷建軍（譯音）在《氣候期刊》上指出，「整個東南沿海和墨西哥灣沿岸都正經歷海平面上升加速的影響。」

美國史上損失最慘重的兩次颶風，2005年的卡崔娜颶風和2017年哈維颶風分別肆虐路易斯安那的紐奧良和德州休士頓。另外，由杜蘭大學研究人員在《自然-通訊》發表的報告也指出，墨西哥灣與東南部地區海平面上升高於全球平均，每年超過1公分的增幅至少是120年以來前所未見的。

受洪水與風暴威脅

據《CBS》報導，研究人員松克丹根多夫表示，「這些快速成長速度至少在20世紀是前所未有，也是同期全球平均增幅水準的3倍。」科學家表示，海平面上升速度加快代表上述地區更容易受到洪水和風暴的破壞，不只如此，最脆弱地區土地流失還可能加速。

去年德州研究人員舒哈卜汗也指出，休士頓都會區一帶陸地下沉已快速發生，這種現象過去罕見，但現在全世界都可見。他表示，「目前34個國家已有200 處地點發生了沉降。墨西哥灣北部的城市，例如休士頓下沉速度是其中最快。」

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美國 颶風 墨西哥

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