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美國人三觀變了！努力工作不再是王道 但更愛錢

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
圖為美國紐約曼哈頓第五大道逛街人潮。 法新社
圖為美國紐約曼哈頓第五大道逛街人潮。 法新社

摘要

1. 華爾街日報指出，美國夢精神不再堅定，美國人信仰努力工作的價值觀有點衰退。

2. 美國人越來越重視金錢，43％的人認為金錢非常重要，高於20年前調查時的31％。

3. 不過，美國人更愛錢，不見得是變貪心，而是因為經濟不穩，因此更關心荷包問題，除此之外，社群媒體讓人更容易跟同儕比較，因此讓人更重視物質生活。

《華爾街日報》發現，過去被認為「很美國」的價值觀，包括努力工作、愛國、信神，在美國人心中重要性都下降，不過倒是越來越愛錢。

3月底，該報和芝加哥大學國家民意調查中心（NORC）發布聯手調查結果，雖然仍有67％美國人認為努力工作非常重要，但此比例已比20年前下降。

同時，現在有43％的人認為金錢非常重要，高於1998年調查時的31％。

其他調查也支持此趨勢。蓋洛普（Gallup）去年的調查指出，認為新工作的薪水「非常重要」現在超過6成，比之前大增超過20個百分點。

不過，《紐約時報》專欄作家科伊（Peter Coy）認為，這不代表美國人越來越貪婪，只是因為經濟不穩，生活成本上升，所以更關心金錢。6成受訪者其實都傳達類似心聲：「人不是想變有錢，只是想過得去。」

除此之外，社群平台也推波助瀾，讓人們注意到自己與他人的生活水平差距，因此對金錢問題更敏感。「社群媒體濾鏡讓每個人的生活看起來都很夢幻。」美國經濟學家夏普（Rhonda Vonshay Sharpe）分析。

但基本上，《華爾街日報》的新調查揭露，傳統美國價值觀衰落的幅度很驚人。

20年前，7成人表示很愛國，現在只有近4成人如此表示；6成人以前重視宗教信仰，現在同樣只有約4成人表示仰賴宗教。

這所代表的，除了是不到30歲的年輕人和長輩的價值觀出現巨大代溝，拉低整體比例，從美國兩黨的差異來看，也顯示美國的社會現在高度分化，不再像以往不分陣線對國家感到自豪。

例如，一位牧師珍妮特就表示，許多民主黨開始對「愛國」這個詞和價值觀感到反感，因為愛國越來越常跟右翼民族主義、堅決排斥移民的政治傾向掛鉤。

以前，許多美國人會自豪，認為美國是世界上最偉大的國家。但現在，或許是正視國內、以及美國在國際上的霸權問題，只有21％的人認定美國比世界上所有其他國家更棒。同時，認為其他國家比美國更好的比率達27％，比之前提升8個百分點。

資料來源：華爾街日報紐約時報

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美國 華爾街日報

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