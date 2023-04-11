肯塔基銀行槍擊案情曝！槍手竟是「死者同事」還直播犯案

美國肯塔基州路易維爾（Louisville）一棟銀行大樓10日驚傳槍擊事件造成4死9傷，最新案情指出「兇手竟也是在該大樓工作的同事，且犯案過程還進行直播」。

路透報導，路易維爾警方事後確認兇手名為康納（Connor Sturgeon），他於現場被擊斃但尚未釐清是死於警察開槍還是自殺。據悉，康納去年以全職員工身分入職事發銀行。警察局長格溫-維拉羅爾（Jacquelyn Gwinn-Villaroel）還向記者透露「康納在案發過程中通過網路直播犯案過程」。

此外，康納在該銀行的工作情況尚不清楚，不過媒體援引機密執法消息來源稱「康納已被告知自己將被解僱」。根據LinkedIn的資料頁面，康納自2018年開始在該銀行實習、接著才在2022年成為全職員工並擔任投資組合銀行家。

針對路易維爾的事件，美國總統拜登（Joe Biden）再次重申自己希望國會通過立法：要求安全存放槍支、對所有槍支銷售進行背景調查並取消槍支製造商責任豁免權，他在聲明中強調「在國會共和黨人採取行動保護我們的社區之前，還必須有多少美國人死去」。