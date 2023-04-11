受訪明確表態 拜登：我將競選連任

美國總統拜登十日在美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）證實，他打算競選連任，但還沒準備好正式宣布。這是他針對競選二○二四連任最明確的發言。英國衛報同日引述拜登幕僚報導，拜登四月可能正式宣布角逐連任。

白宮十日舉行年度復活節滾彩蛋活動，拜登在活動開始前受訪。主持人洛克（Al Roker）先試探性問拜登，會否出席二○二四年後的滾彩蛋活動。

拜登對此回應，他計畫再參與至少三、四場復活節滾彩蛋活動，也有可能再五、六場。洛克接著問拜登是否計畫參與二○二四年總統大選，拜登回答，「我計畫參選，但我們還沒準備好宣布」。

拜登與副總統賀錦麗均曾提過兩人將攜手競選連任。NBC引用數名匿名消息人士報導，在拜登正式宣布前，數名白宮首席顧問正針對競選活動做最終決定。一名知情人士則指稱，「做決定的部分已結束」。

高齡八十歲的拜登近來多次透露有意競選連任。他去年十月曾於白宮私下向民權運動領袖、非裔牧師夏普頓（Reverend Sharpton）表態尋求連任。白宮發言人尚皮耶當時在記者會中表示「若夏普頓這麼說，那就是了」。

儘管拜登遲未正式宣布角逐連任，多位民主黨金主皆已表明將大力支持他。美國第一夫人吉兒二月接受美聯社專訪時，亦透露拜登將爭取連任，「這是遲早的事」。