美追機密外洩 自家人嫌疑大

網路竟流傳機密軍事和情報文件，從烏克蘭防空系統到以色列情治單位「摩薩德」（Mossad），使美國官員急於查明外洩來源。但西方國家安全專家與美國官員懷疑，來源可能就在美國。

路透九日報導，官員坦言，外流文件涉及廣泛主題，包括俄烏戰爭、中國大陸、中東與非洲等，代表從美國而非其盟邦洩露。

前五角大廈高官穆洛伊（Michael Mulroy）說，如今焦點在於，這是美國的洩密事件，其中許多文件只掌握在美方手中。

若干美國官員提到，相關調查還在初期階段，不排除親俄人士恐是洩密案的幕後黑手，俄羅斯駐美大使館與俄國當局尚未對此置評。本案被視為自二○一三年「維基解密」（WikiLeaks）以來，最嚴重的情資安全疏漏之一。當時有七十多萬份文件、影片和外交電文外流。

最近這起洩密事件被披露後，路透檢視三月首次出現在社群網站的五十多份標註「機密」及「最高機密」文件，一開始從社群平台Discord與匿名網路論壇4Chan開始。其中部分文件雖在幾周前就已發布，但直到七日才由紐約時報首次在媒體報導。

路透還沒獨立核實這五十多份文件的真實性。有些來自烏克蘭的戰場傷亡人數似乎被改過，低報俄方損失。

這類受嚴密保護的情資可能對俄軍有極大用處。基輔對此表示，烏克蘭總統澤倫斯基與安全高官七日已討論如何防止洩密。