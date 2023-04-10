洩密門或惹惱美國盟友 美國政府搜尋「內鬼」？

（德國之聲中文網）美國政府正在調查機密文件外洩的問題，試圖找出洩密者的身份。有官員表示，文件中涉及的內容廣泛，涉及烏克蘭戰爭、中國、中東和非洲等議題，這顯示，洩密者可能是美國人，而不是其盟友。五角大樓前高級官員邁克爾·馬爾羅伊（Michael Mulroy）告訴路透社，機密很內能是美方內部洩露:“因為很多文件只掌握在美國人手中”。

美國官員說，調查尚處於初期階段，尚未排除洩密事件的幕後黑手是“親俄分子”的可能性。俄羅斯駐美大使館和克裡姆林宮沒有回應路透社對此的置評請求。

此次機密文件外洩被視為2013年維基解密網站公開了超過70萬份文件、視頻和外交電報以來，最嚴重的安全漏洞之一。這些文件3月就已經在社媒上流傳，不過主流媒體遲至上周才報導。

事件曝光後，路透社查閱了上個月首次出現在網站上的50多份標有 "機密 "和 "絕密 "的文件，最開始出現在聊天軟件Discord和消息論壇4Chan上。雖然其中一些文件是幾周前發布的，但《紐約時報》直到上周五（4月7日）才首次報道。除了關於烏克蘭的信息外，這批文件還包含關於中國、印太地區的軍事局勢以及中東和恐怖主義的機密"簡報幻燈片"。

一名匿名高級官員說，這次洩密是"五眼聯盟的一場噩夢"。這個情報共享聯盟的成員包括美國、英國、澳大利亞、新西蘭和加拿大。

機密文件都說了什麼？

路透社無法核實這些文件的真實性，其中有關烏克蘭戰爭傷亡人數的資料似乎被改寫以減少俄軍的損失。目前還不清楚，為什麼至少有一份標記為“非機密”的文件中包含最高機密信息。也有一些文件被標記為“NOFORN”，意味著它們不能和外國共享。

兩名美國官員透露，不排除文件遭到故意修改，以誤導調查人員追查外洩來源，及散播可能會損害美國安全利益的虛假訊息。

除了傷亡人數之外，秘密文件還包括向烏克蘭運送武器的信息和彈藥消耗的細節，還有前線的地圖，以及俄羅斯和烏克蘭軍隊的位置和各方的實力，也可以看到烏克蘭軍隊如何為俄羅斯的春季攻勢做好准備的信息。據《紐約時報》報道，這些文件還讓人了解到俄方的規劃，這表明美國對俄羅斯的戰略有廣泛的了解。

五角大樓將事件提交給司法部，後者已展開了刑事調查。 其中一份文件日期標為為2月23日，它被列為“機密”級別，其中詳細介紹了，烏克蘭的S-300防空導彈系統按照目前的使用率將在5月2日耗盡的信息。這些機密信息無疑對俄羅斯軍隊大有用處。

烏克蘭多日以來一直聲稱，這些文件是俄羅斯偽造的。烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mychajlo Podoljak）：“這是一個普通的情報信息戰。俄羅斯情報部門捏造了這些文件，目的是在烏克蘭的盟友中散播懷疑，挑起不和，並分散對下一階段戰爭的注意力。”

俄羅斯認為，洩露文件再次證實了華盛頓對烏克蘭沖突的參與。

文件的內容還包括美國對自己的盟友進行間諜活動，這或給盟國之間的關系帶來影響。其中一份標記為“最高機密”的文件來自於3月1日的CIA情報文件，其中稱，以色列情報機構摩薩德支持反對以色列總理內塔尼亞胡加強對最高法院控制計劃的抗議行動。 文件還說，美國是通過信號情報了解到這一情況的，這表明美國一直在監視其在中東最重要的盟友之一。 內塔尼亞胡辦公室昨日發表聲明，斥責文件“荒謬、毫無根據”。

還有一份文件和韓國相關。其中詳細說明了韓國高級官員之間關於美國對首爾施壓以幫助向烏克蘭提供武器的壓力，以及韓國不支持該政策的內部討論。根據韓聯社，韓國總統辦公室本周一發出回應，表示，美國部分媒體所報道的相關內容尚未得到證實。美國國防部已要求司法部對有關情況進行調查，當務之急是查清事實。總統辦公室還表示，待兩國對有關情況的了解和調查結束後，如有必要，韓方將要求美方采取適當措施。

《華盛頓郵報》指出，文件部分披露了美國情報機構用來收集信息的方法，以及情報來源可能是誰。法新社援引分析人士表示，任何機密的內部文件洩露都會造成負面影響，並且讓白宮尷尬。美國媒體指出，這次事件也讓莫斯科知道，美國情報機構已深入滲透了俄羅斯軍事機構的某些部分。

五角大樓尚未對洩密文件的任何具體內容發表聲明，包括對盟友進行監視的文件。兩名不願透露身份的美國官員表示，雖然人們對五角大樓和情報機構洩露的文件感到擔憂，但這些文件只涉及了一個多月前關於烏克蘭戰事的材料，而不是最近的評估。此外，調查人員正在調查發布者的四、五種可能性，包括心懷不滿的雇員，或是積極尋求破壞美國國家安全利益的內部員工。

（路透社，法新社，韓聯社等）

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