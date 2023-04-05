全美商辦何地抗衰退力最差？穆迪：紐約市很弱因「這種建物」很多

美國利率走高的問題持續浮現，繼上月三家銀行倒閉掀起市場一陣騷動後，商用不動產（CRE）貸款市場挺不挺得住，也成關注焦點。穆迪（Moody's）最新分析指出，萬一經濟衰退來襲，老舊辦公大樓占比高的城市將首當其衝。

財經網站MarketWatch報導，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據顯示，目前商用不動產抵押貸款達5.6兆美元；若只看公寓、辦公室、零售和工業地產，餘額仍有4.4兆美元。隨著聯準會（Fed）過去一年來快馬加鞭升息，既推升借貸成本，也貶抑不動產價值，CRE貸款市場壓力日增。債務到期日迫近和信用緊俏的威脅，使這個市場面臨「硬著陸」風險。

辦公大樓抵押貸款前景尤其岌岌可危，其中以1980年代前就蓋好的大樓首當其衝，因為年代老舊，室內空調等系統可能達不到現代標準，除非曾砸重金大幅翻新，否則功能性遠不如新式大樓，可能促使想敦促遠距上班員工回公司工作的承租企業撤離，觸動市場崩跌。

這4.4兆美元商用不動產抵押貸款餘額中，約有16%將在2023年到期，其中四分之一是以辦公室房地產作抵押品。這些貸款基於再融資需求高，展望堪虞。目前的貸款大致源起於十年前利率極低的年代，但現在再融資成本已銳增，最近這波銀行業動盪又促使銀行放款標準趨嚴。

穆迪指出，許多雇主正放棄租用1980年代甚至更早蓋的辦公大樓，「試圖鼓勵員工返回提供設施和空間設計更現代化的辦公室」，以便員工會面、協作並與遠距上班的同事互動，讓他們待在辦公室的時間更有效率。諸如推特（Twitter）和Liberty Mutual等公司，甚至大舉縮減租用的辦公空間，為山雨欲來的經濟衰退作準備。

穆迪指出，所有商用不動產當中，就屬老舊的辦公場所展望最差，「一旦經濟景氣下滑，擁有大量1980年前商用地產的都會區可能最脆弱」。

根據穆迪的資料，全美頂尖80個都會區的辦公大樓當中，約31%是在1980年之前就興建的，這些特別容易受經濟減緩打擊。

以市區內辦公大樓總面積而非大樓總數計算，堪薩斯州威奇托市（Wichita）擁有的1980年代前辦公大樓物件所占比率最高，其次是紐約州的雪城（Syracuse）、奧克拉荷馬州的奧克拉荷馬市（Oklahoma City）、紐約州的羅切斯特（Rochester），以及紐約市。

穆迪經濟學家Nick Villa說：「紐約都會區將近三分之二的辦公大樓是在1970年代以前建的。基於該市歷史悠久，大多數辦公大樓顯得比其他都會區老舊些，並不令人意外。」

相形之下，拉斯維加斯的1980年代前辦公大樓物件所占比率最低。其他新大樓占比高的城市還包括：德州奧斯汀（Austin）、維吉尼亞州郊區、南加州范杜拉郡（Ventura County），以及北卡羅萊納州羅里（Raleigh）-德罕（Durham）一帶。

不過，這些都會區的辦公大樓物件相對較新，不表示就能豁免於景氣下沉衝擊。

奧斯汀近年來吸引更多科技公司聚集於此地，可能加劇「經濟景氣循環波動性」，從近幾個月來科技公司裁員消息頻傳已可見端倪。