快訊

蔡總統將會麥卡錫 中共宣布啟動台灣海峽中北部聯合巡航

年收百萬成泡影…極端氣候肆虐衝擊三星蔥 農民無奈：新聞都不報導

面臨136年刑期！川普遭爆有私生子 支付知情門房90萬封口費

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪。路透
美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪。路透

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪，成為美國史上首位被控刑事罪名的前總統。每日郵報報導，若被定罪，最高將面臨136年徒刑。

據報導，76歲的川普4日和辯護團隊並肩坐在曼哈頓法庭內，雙手疊放在膝上，臉色臉青，出庭面對因為支付AV女優「暴風女丹妮爾絲」（Stormy Daniels）封口費而衍生的一連串起訴，但他堅稱自己無罪。

在這34項起訴案中，包括付給川普大樓（Trump Tower）門房3萬美元（約91萬台幣）封口費，要他別洩漏川普有私生子的秘密; 以及付封口費給《花花公子》（Playboy）雜誌1998年度玩伴女郎麥克道格（Karen McDougal）15 萬美元（約456萬台幣）和給丹妮爾絲13萬美元（近400萬台幣）。

起訴書中指出，這些事件顯示川普密謀撒錢封口，以掩蓋對個人不利的消息，以幫助他贏得2016年總統大選。

根據紐約法律，這些指控加總最高可判處136年，但即使所有指控都被定罪，川普也不太可能被判這麼多刑期。每項都屬低級重罪，每項罪名最高可判4年。

川普

延伸閱讀

川普為封口費案出庭 法院外支持與反對者互嗆

川普出庭後首發言！稱度過「美好的一天」 痛批接受「假調查」

起訴川普檢察官：此案類似一般白領犯罪 我們確保法律之前人人平等

律師暴川普出庭後心情 「沮喪又生氣」

相關新聞

面臨136年刑期！川普遭爆有私生子 支付知情門房90萬封口費

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，面對被控犯下的34項偽造商業紀錄重罪，川普皆不認罪，成為美國史上首位被控刑...

川普出庭後首發言！稱度過「美好的一天」 痛批接受「假調查」

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊後向支持者發表談話，批評檢方控訴他的罪名，稱他正在接受「假調查」，「結果證明...

起訴川普檢察官：此案類似一般白領犯罪 我們確保法律之前人人平等

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，他被控34項偽造商業紀錄及共謀罪名。起訴川普的紐約曼哈頓地方檢察官白艾榮（...

川普被控最輕的E級重罪 最快明年才會審判

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，他被控34項偽造商業紀錄及違反紐約州選舉法罪名，他的罪名全部屬於E級重罪(...

川普為封口費案出庭 法院外支持與反對者互嗆

前美國總統川普被控偽造紀錄隱匿向豔星支付封口費，今天出庭面對34項重罪指控，拒絕認罪。法院外聚集大批媒體，挺川與反川陣營...

檢方起訴川普 美眾院議長麥卡錫嗆干預選舉將究責

美國前總統川普4日（台灣5日凌晨）前往紐約曼哈頓到案出庭應訊，檢方透露他有按指紋。同屬共和黨的聯邦眾議院議長麥卡錫（Ke...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦