川普被控最輕的E級重罪 最快明年才會審判

美國前總統川普4日前往紐約曼哈頓法院出庭應訊，他被控34項偽造商業紀錄及違反紐約州選舉法罪名，他的罪名全部屬於E級重罪(Class E felonies)，為美國州法律重罪中最輕的一級，最高可判處4年徒刑，法律專家認為川普若被判有罪，最可能的情況是被罰款，入獄的可能性極低。

即便被判有罪，川普仍可以競選總統，美國法律未禁止被判有罪的候選人競選總統。接下來的法律程序可能長達數月，最快明年才會審判，這意味川普在競選2014年總統大選期間可能再度出庭。