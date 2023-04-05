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被控34項偽造商業紀錄等罪名 川普出庭不認罪

檢方起訴川普 美眾院議長麥卡錫嗆干預選舉將究責

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
共和黨美國國會眾議院議長麥卡錫。法新社
共和黨美國國會眾議院議長麥卡錫。法新社

美國前總統川普4日（台灣5日凌晨）前往紐約曼哈頓到案出庭應訊，檢方透露他有按指紋。同屬共和黨的聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在即將和蔡英文總統在加州會晤前夕，仍密切關注本案最新發展，他透過推文表態，指控承辦檢察官白艾榮（Alvin Bragg）「尋求干預選舉」，還揚言國會將追究白艾榮的責任。

麥卡錫推文寫道，白艾榮「正企圖藉由援引聯邦法律，干預我們（美國）的民主程序」，「對川普總統做出政治化的指控」，白艾榮「無可否認地使用聯邦資金，卻同時主張（美國）人民在國會的代表，缺乏調查這場鬧劇的權力」。

麥卡錫推文指稱，（實情）並非前述如此。白艾榮將聯邦司法程序「武器化」，將因此被國會問責。

共和黨另外兩位聯邦參議院領袖則尚未有所回應，其中包括共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。

美國 共和黨 麥卡錫

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