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被控34項偽造商業紀錄等罪名 川普出庭不認罪

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一文了解！ 川普歷史性出庭應訊流程

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國前總統川普（右3）4日在紐約曼哈頓的刑事法庭出庭。法新社
美國前總統川普（右3）4日在紐約曼哈頓的刑事法庭出庭。法新社

美國前總統川普4日（台灣5日凌晨）到紐約曼哈頓就封口費案被起訴出庭應訊，以下是他1天「充實」的法律程序。

首先，川普自行赴曼哈頓地方檢察官辦公室到案。由於川普是卸任總統，特勤局人員預定陪同他前往。他應訊的審判室，和曼哈頓地檢辦公室在同1棟大樓內。

接著，川普將被調查人員記錄在案，包括按指紋。通常將被拍嫌犯大頭照，但對他這次出庭準備工作知情的人士說，仍不確定他4日會否拍這種照片。

然後，在前述程序後，有人員將帶川普穿過若干走廊及電梯，到審判室所在的樓層。他將出現在1個公共走廊，並走進審判室，預料屆時他將不會被上銬。

下一步，川普在審判室將得知自己究竟被起訴了哪些罪名（已知共達34項），並將正式面臨起訴。他被傳訊後，幾乎必將以自己繳交保釋金的方式交保獲釋。儘管大概不太可能，但其交保獲釋的條件有可能是限制旅行。

法庭聽證會一結束，預料川普將再次走過前述的公共走廊，進入若干後走廊，到地方檢察官辦公室，回到等候他的車隊。

最後，川普將搭車前往紐約的機場，返回他位於佛州海湖莊園的住處，預定4日晚間（台灣5日上午）發表公開談話。

川普 紐約

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