全盤禁止TikTok？ 美國民主黨內有反對聲音

北卡羅來納州的傑克遜議員（Jeff Jackson）用TikTok來解釋提高債務限額的復雜鬥爭。加利福尼亞州的加西亞（Robert Garcia）用TikTok與LGBTQ+社區的成員接觸。賓夕法尼亞州的凱西（Bob Casey）參議員在TikTok上總結選舉日的結果。明尼蘇達州的民主黨議員菲利普斯(Dean Phillips)告訴美聯社，他認識到一些安全問題，"但是，沒有比TikTok更有力、更迅速的方式來接觸美國的年輕人"

目前，活躍於TikTok的議員只是少數，均來自民主黨。而大多數議員傾向於限制使用該款軟件，或者強行出售以剝離同中國的關聯，或者干脆全盤禁止。美國軍方、聯邦政府以及超過半數的聯邦州已經實施禁止公用設備和儀器使用安裝TikTok，在歐盟、新西蘭和加拿大，類似的措施也已生效。

聚焦TikTok的批評在上周隨著其總裁在美國眾議院出席聽證而達到高峰。圍繞這款手機軟件應用對美國國安帶來的威脅以及它是否對用戶產生心理影響，議員們對周受資進行了超過6小時的盤問。

在TikTok事宜上，美國兩黨顯示出少有的共識。參加質詢的來自德克薩斯州共和黨議員普弗魯格（August Pfluger）對周受資說，"你現在做到的，在過去3、4年裡未發生過，普京除外：你讓共和黨人和民主黨人團結起來"。

“國會缺乏相當的專業知識”

聽證顯示，議員們一方面認為TikTok構成威脅，但另一方面，有時他們顯然缺少使用經驗，因此一些議員的評論非常模糊，似乎沒有理解這款應用如何連接家裡的無線網，以及怎樣處理非法內容。

不過聽證會上也有使用TikTok的議員。來自威斯康辛州的民主黨議員坡坎（Mark Pocan）在TikTok上很活躍，他明確反對出台全國性的禁令，並稱此次聽證會"十分可笑"。他上周五（3月31日）對美聯社表示，"聽證反映出的真實問題是，無論社交媒體，還是更重要的科技領域，國會缺乏相當的專業知識。"

來自加州的加西亞議員說，大多數提議在全國範圍內禁止TikTok的同事告訴他，他們從來沒有使用過TikTok，"如果你沒有真正使用它，就很難理解。" 這名民主黨人說。"說到底，TikTok的很多內容都是無害的跳舞和搞笑視頻，還有就是學習如何烘烤和學習政治進程。"

紐約州民主黨議員伯曼（Jamaal Bowman）在TitTok上擁有18萬粉絲，聽證前，他同那裡的網紅們舉行了新聞會。在伯曼看來，推動禁止TikTok出於政治動機。他說，TikTok擁有1.5億用戶，"我們同他們的聯系更緊密，超過共和黨人"，"對他們來說，重要的不是TikTok，而是讓人恐懼以及顯示權力，因為他們不以同樣的眼光看待臉書和其它類似平台，並允許它們運營。"

美國國會裡對TikTok持批評意見的人則認為，推動禁令不是出於政治動機，而是對國家安全的憂慮。TikTok的母公司是字節跳動，中國的母公司指定TikTok總裁的人選。他們擔心，中國政府會迫使字節跳動交出美國用戶的數據，而TikTok則由此成了外國政府研究數據的單位。TikTok一直聲稱正采取措施，不讓這樣的事情發生。

TikTok法律總監安德森（Erich Andersen）上周五（3月31日）在加州舉行的網絡安全會議期間告訴美聯社，一個基本的方案，是物理上采取措施，讓包括中國政府在內的各國政府，不可能得到美國用戶數據的途徑。該公司一直強調，將撥款15億美元將美國用戶的數據儲存在甲骨文軟件公司所屬並管理的服務器上。

“我們並不知情，或被誤導”

拜登政府也就TikTok發出警告。國務卿布林肯和FBI在最近幾周裡都向國會表達該軟件構成國安隱憂。布林肯說，這一威脅"將會以某種方式結束"。

但仍有不少國會議員不認為以上說法令人信服。"就像在飛行途中關閉手機。你應該這樣做。如果尤其危險，我想甚至不該允許帶手機上飛機。"俄亥俄州民主黨議員蘭茨曼（Greg Landsman）上周表示，"如果手機上安裝這款應用對國會議員特別危險的話，你可以想想，政府會說，你絕對不能在公家手機上安裝它。"

國會中支持TikTok的議員呼籲同行學習社交媒體的相關知識，在這個基礎上，國會討論並出台內容更廣泛的保護個人數據的法律，而不是只將矛頭對准禁止TikTok，因為後者會帶來政治反彈風險以及是否違憲的法律糾紛。紐約州民主黨議員伯曼認為，"我們並不知情，或被誤導。我們甚至不懂社交媒體怎樣運作。當下，我們對數字交易、我們的數據怎樣出售給外國以及外國公司一竅不通"。他說，"即便明天就禁掉TikTok，以上事實仍然存在。"

（美聯社等）

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