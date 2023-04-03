美高級將領：我們沒有與中國處於「戰爭邊緣」

今年2月中國疑似間諜氣球飛入美國領空一事發生之後，美中之間緊張的關系進一步惡化。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在美國國會一場聽證會上表示，美國與俄羅斯或者中國的戰爭“並非迫在眉睫或者不可避免”。

上周五（3月31日），他在接受美國“防務一號（Defense One）”網站采訪時說：“在中國現在有一些言論，在世界其它地方，包括在美國都有一些言論，所有這些言論都可能會造成戰爭就在眼前或我們處於與中國的戰爭邊緣的印象和看法。”

米利指出，這些言論本身有可能造成局勢緊張。

米利在采訪中表示，中國國家主席習近平曾說過到2027年實現中國軍隊現代化，並在必要時通過武力奪取台灣。他說：“如果你算一下，那麼現在只剩下4年的時間。能夠起到威懾作用的一個條件是確保讓對方認識到，行動的成本超過收益。就台灣來說，我們或者說我的看法是，我們有三四年的時間讓台灣處於一個中國決策者頭腦中認定‘武統’的成本高於收益的位置。”

“台灣是個非常難以佔領的島嶼”

米利在采訪中表示，他認為台灣是個非常難以佔領的島嶼。他說：“對中國人來說，采取兩棲和空降行動來實際佔領台灣島，這將是非常困難的行動。但是習近平接受了這個挑戰，我們接下來會觀察（局勢）如何發展。”

米利說：“我認為，我們有責任確保美國擁有一支異常強大的軍隊，一支具有戰力的軍隊。而且要讓中國相信，在必要時美國會使用自己的軍隊。”

米利在接受采訪時說：“我不相信戰爭是不可避免的。我也不認為戰爭迫在眉睫。但我確實認為，我們需要非常、非常務實和謹慎地向前推進。如果我們相對於中國繼續保持真正意義上的強大，而且中國也知道在必要時我們會動用（軍隊），那麼我們就會降低戰爭的可能性。”

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