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彭博：蔡總統本周將在加州與美國兩黨國會議員會面

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
蔡英文總統。美聯社
蔡英文總統。美聯社

彭博資訊報導，蔡英文總統本周將在加州，與共和黨籍威斯康辛州眾議員Mike Gallagher等美國兩黨國會議員會面。這群國會議員也將和蘋果執行長庫克、迪士尼執行長艾格碰面。

知情人士說，共和黨籍威斯康辛州眾議員、也是眾院中國委員會主席Mike Gallagher正在領導這個安排，約六位國會議員周三（5日）將開始在洛杉磯的行程。

報導指出，這群國會議員將與離開中美洲、過境美國的蔡總統會面。蔡總統預料也將和眾院議長麥卡錫見面，她上周已在紐約會晤民主黨籍的重要眾議員傑佛瑞（Hakeem Jeffries）。台灣總統府拒絕提前證實蔡總統的行程。

此外，這群國會議員也希望理解中國共產黨如何影響美國社會的不同層面，將與艾格和其他製片商與劇本作家討論北京對於美國電影的要求，以換取進入中國大陸市場。國會議員將詢問業者，中共是怎麼在全球上映的電影內，插入自己的論述、刪減可能有爭議的內容，從而降低美國文化出口的軟實力。

這群國會議員周四（6日）將在舊金山灣區，與Google、微軟、Palantir等科技公司的主管及庫克共進午餐，當天晚餐將和約12位知名創投人士一起吃，包括Marc Andreessen和Vinod Khosla。知情人士透露，這些對話將聚焦於美國政府必須如何和民間攜手合作，對抗中國大陸的威脅。

Mike Gallagher領導的眾院中國特別委員會，已尋求用在國會山莊舉行傳統聽證會以外的各種方式，了解美中「戰略競爭」的所有層面，知情人士說，該委員會特別關切一些產業，包括製藥、稀土金屬、人工智慧（AI）及量子運算。

議員 美國

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