川普被起訴後黨內支持度飆升 大贏初選潛在對手德桑提斯26個百分點

美國前總統川普因封口費案被起訴後，雅虎新聞(Yahoo News)與調查機構YouGov的最新民調顯示，共和黨選民力挺川普，他在黨內的支持度大躍升，領先2024年總統大選黨內初選的潛在競爭對手、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的幅度超越以往，大贏26個百分點。

在兩周多前進行的前一次Yahoo News/YouGov民調，在登記為共和黨選民或偏向共和黨的獨立選民中，川普以47%的支持率領先德桑提斯的39%，2月時德桑提斯則以45%對41%的優勢稍微領先川普。

但根據川普被起訴後進行的最新民調，在一對一的競爭中，川普以57%比31%領先德桑提斯26個百分點，川普在與其他10名已宣布參加黨內初選或可能角逐的共和黨參選人競爭時，川普的支持率過半，達到52%，遠高於先前的44%，德桑提斯的支持度則從28%下滑至21%。

這項民調顯示，現在54%的共和黨或偏向共和黨的選民偏好川普成為2024年總統大選提名人，偏好其他人選的則有33%，上一次調查是51%偏好川普，39%偏好其他人選。

而根據川普競選團隊31日公布的數據，川普被起訴的消息公開後的24小時，他已募得超過400萬美元經費。

不過，Yahoo News/YouGov民調也顯示，超過半數(52%)的美國人認為川普若因此案被定罪，不應被允許出任第二任總統，而且只有31%認為他應被允許再當總統，17%不確定。