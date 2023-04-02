希拉蕊學柯林頓當小說家 「恐懼境界」與時事恐怖巧合

美國前國務卿希拉蕊．柯林頓與推理小說家佩妮（Louise Penny）合著的「恐懼境界（State of Terror）」，最近由遠流推出正體中文版。本書為希拉蕊自卸下國務卿一職後的首本著作，也是她首次撰寫的政治懸疑小說。在這部虛構作品中，希拉蕊寫入了自己在擔任國務卿時的恐懼，反映真實世界國際政局存在的危機。

有趣的是，希拉蕊的前總統先生柯林頓（Bill Clinton），也在2018年和小說家詹姆斯·帕特森（James Patterson）合作一部政治驚悚小說「失踪的總統」，並在2021年發表續集「總統的女兒」。希拉蕊雖然沒能步上先生的後塵一圓總統夢，夫妻倆至少在與別人合寫小說這件事上是一致的。

「恐懼境界」在美國出版後，隨即奪下亞馬遜書店與《紐約時報》暢銷書排行榜第一名。在本書出版之前，希拉蕊僅發表過非虛構的論述文章及著作，而這本政治懸疑小說揉合她擔任國務卿期間所面臨的真實挑戰，以及令她凌晨3點驚醒的噩夢情境，反映出她所觀察的現實世界中，使人戰慄的種種憂懼。

「恐懼境界」故事敘述，一名剛上任的國務卿艾倫，遇到一連串造成全球失序的國際恐攻事件，極力揭開不為人知的華府高層與國際勢力之間內幕的過程。內容涉及核武威脅、恐怖攻擊、間諜陰謀、塔利班政府、蓋達組織、美軍撤出阿富汗等情節，且透過與女性外交官並肩應戰，展現感人的合作情誼。本書2021年底於美國出版之際，正發生轟動全球的美軍撤出阿富汗時事，讓許多媒體及讀者直呼，這本書猶如預言之作。

書中人物有不少現實人物的影子。書中的總統鄧恩（Eric Dunn），和川普的一個兒子撞名。他在書中被暱稱為「白癡總統（resident Dumb）」，管理「無能到近乎犯罪」的政府時，變得愈來愈精神錯亂。他的愚蠢增加恐怖組織購買或竊取核能武器、用於對付美國的可能性。此外被形容為「頭髮一如往常地歪掉」的英國首相，很難不讓人聯想到英國前首相強森（Boris Johnson）。

「恐懼境界」的共同作者露意絲．佩妮為橫掃全球推理獎項的加拿大暢銷推理小說家。至今更已奪得8屆阿嘉莎推理小說獎，為該獎項獲獎最多次數的作家。

希拉蕊原是露意絲的書迷，2017年結交成為朋友。疫情期間，兩人透過FaceTime討論故事架構與走向，遠距齊力構思角色、琢磨情節、交換草稿。對於第一次寫小說，希拉蕊說，「我很喜歡這個故事，因為書中就是在敘述關於當代世界正發生什麼事情，這使得《恐懼境界》也探討了極為多元的面向」。