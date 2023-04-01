川普在她產後與豔星出軌！梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

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聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普跟前第一夫人梅蘭妮亞。資料照片。路透
美國前總統川普跟前第一夫人梅蘭妮亞。資料照片。路透

美國前總統川普因成人片影星丹尼爾斯封口費案，經過紐約市曼哈頓大陪審團投票表決，成了史上首位面臨刑事告訴的美國現任或前任總統。一位接近前第一夫人梅蘭妮亞的消息人士向英媒透露，儘管她對川普的憤怒仍然揮之不去，但梅蘭妮亞還是支持自己的丈夫。

這位消息人士向DailyMail.com獨家爆料，「川普夫人很堅強，她一如既往專注於她的家人，支持她的丈夫。過去7年，左派曾多次嘗試誣衊與攻擊她的家人，這只是最新一次試圖拉垮他」。

報導指出，川普跟丹尼爾斯發生婚外情的時間點距離梅蘭妮亞產下拜倫（Barron Trump）不久。當相關新聞浮上檯面時，梅蘭妮亞感到怒不可遏，此前有消息人士告訴《時人》雜誌網站，她直到現在仍因丹尼爾斯事件而對川普感到「憤怒」，也「不同情唐納（川普）的困境」，此時發布支持的聲明顯然是改變策略。

消息人士向DailyMail.com推測，川普4日受到傳訊時，她預期將不會陪同前往紐約，但是計畫可能會有所變化。如果川普的刑事官司進入開庭審理階段，梅蘭妮亞在她面對陪審團時站在身邊，在法庭內會有著強大的存在感。

川普夫婦目前待在佛州海湖莊園住處，梅蘭妮亞也真的被拍到出現在川普的身旁。從社群媒體流傳的照片可見，兩人共進晚餐，在華麗的餐廳並肩而坐，四處應酬與形影不離。梅蘭妮亞還穿著鮮豔的紅色禮服，可以在人群中輕鬆地認出來。

報導指出，梅蘭妮亞經常用著裝替自己發言，這身紅色禮服就是大膽的聲明。

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