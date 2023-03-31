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起訴書尚未公開！美媒：川普恐面臨30多項指控

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

美國前美國總統川普（Donald Trump）30日遭起訴，最快4月4日出庭。外媒報導，除了涉嫌在2016年大選前向色情片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費外，還可能面臨30多項商業詐欺指控。

美國媒體報導，川普起訴書至少包括數十項指控。CNN報導，川普面臨30多項商業詐欺有關指控。紐約時報援引消息人士說法稱，有超過兩打罪名。

指控書目前尚未公開，還不知道紐約市曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）打算以哪些罪名起訴川普。

但川普隱瞞向色情片女星丹尼爾斯支付封口費的指控可能構成違反簿記和政治競選法。

去年12月，川普集團因多項稅務詐欺指控被定罪，但川普本人並未受到影響。

川普 美國 詐欺

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