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川普涉A片女星封口費案遭起訴！律師：4日出庭、親自辦指紋按壓等手續

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國前總統川普官司纏身，如今又傳出將因2016年涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（圖右）封口費一事被起訴，成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。路透
美國前總統川普官司纏身，如今又傳出將因2016年涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（圖右）封口費一事被起訴，成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。路透

美國前總統川普（Donald Trump）官司纏身，如今又傳出將因2016年涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費一事被起訴，成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。

多家外媒報導，川普陣營於2016年競選期間向「暴風女丹尼爾斯」支付封口費，並以此換取對方不曝光2006年兩人的情史。據稱這筆款項並未被正確記錄。

川普將被起訴的消息傳出後，其律師內切萊斯（Susan Necheles）也證實收到消息，並透露「川普預計於4日出庭」，但並未提供更多細節。

根據報導，消息人士透露起訴書已密封歸檔且將在未來幾天內公佈，屆時川普將成為「美國史上首位遭起訴的前總統」，意味著他需要親自前往紐約市法院辦理登記、按壓指紋和拍攝大頭照等手續。

假如川普被定罪將面臨最高4年的牢獄之災，但部分法律專家預計入獄可能性相當小，最終罰款的可能性較大。

川普 美國 女星

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