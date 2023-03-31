川普涉成人女星封口費案遭起訴！成首位遭起訴美國前總統

美國前總統川普（Donald Trump）官司纏身，如今有知情人士透露針對川普2016年競選期間涉嫌違法支付成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）封口費一事，曼哈頓陪審團決定起訴川普，也成為美國史上首次現任或前任總統面臨刑事指控。

CNN報導，消息人士表示起訴書已密封歸檔且將在未來幾天內公佈、目前具體罪名尚不清楚。川普的辯護律師塔科皮納（Joe Tacopina）則透露川普可能會在下周初出庭受審。

據悉，川普陣營2016年向「暴風女丹尼爾斯」支付封口費、並以此換取對方不曝光2006年與川普的情史。紐約市地區檢察官布萊格（Alvin Bragg）則在今年1月說服陪審團就川普在此案所扮演的角色進行聽證，如今陪審團決定將其起訴。

報導提到「這一發展會在全美掀起巨大衝擊，將美國政治體系推向未知領域」，過去從未有前美國總統面臨刑事指控。對此，川普發表聲明稱「這是歷史最高級別的政治迫害和選舉干預」。

川普指出「我相信這場政治迫害將對拜登產生巨大反作用，美國人民清楚地意識到激進的左翼民主黨人在這裡做出什麼，每個人都看得到」，他更呼籲「 我們將把每一個不正當的民主黨人趕下台，這樣我們就能讓美國再次偉大！ 」。