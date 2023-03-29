氣候變遷強化龍捲風 科學家：仍待觀察

龍捲風消失快，難以捉摸。上週五，美國南部發生強烈龍捲風，奪走至少25人性命。研究龍捲風形成的科學家指出，雖然外界普遍認為氣候變遷會讓天災更加危險，但由於龍捲風出現時間短使其不容易研究，兩者是否有關聯仍待釐清。

龍捲風形成時間短

據《獨立報》報導，上週五美國南部出現龍捲風，造成密西西比州25人死亡以及多人受傷。雖然科學家想要確認人類引起的氣候危機是否已讓龍捲風更加頻繁與劇烈，但龍捲風並不容易研究，因為相較熱浪或颶風，龍捲風出現時間偏短。

龍捲風為旋轉的垂直氣柱，會隨著強烈雷暴產生並以極快速度移動，若要達到強烈龍捲風，必須在風速與風向上都出現改變。美國平均每年通報的龍捲風數量約800個。

美國國家強風暴實驗室科學家哈洛德指出，「由於不到10％的激烈雷暴會產生龍捲風，因此要將一切歸咎於氣候變遷不是容易的事。」

據《國家地理雜誌》報導，由於氣候變遷造成熱浪、火災和洪水等自然災害變得越來越危險，但全球變暖對龍捲風的影響卻是複雜又無法確定。北伊利諾大學極端氣候專家維克特表示，「與其問說是氣候變遷造成這次龍捲風嗎？不如去思考氣候變遷確實扮演了一定角色。」

龍捲風數量增多

不過，科學家已觀察到自從地球變暖後，雷暴的基本形成已出現變化而且激烈暴風雨越來越常見。2014年研究發現，過去50年來，龍捲風群聚出現越來越頻繁。

2018年的另一項研究也發現，過去40年，所謂的「龍捲風走廊」正在向東岸移動，從原本通過堪薩斯和奧克拉荷馬，開始轉往肯塔基州、伊利諾伊、阿肯色和密蘇里州等人口更多的地區。對此，維克特表示，「我們覺得可能是氣候變遷，但也可能是大自然的變化造成。」

不過，氣候變遷會如何改變讓龍捲風形成的風仍不清楚，而且一直以來小型龍捲風更難觀察，因此很難下結論它們是如何發生變化，成為目前對龍捲風的研究的挑戰。

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