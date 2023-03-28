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這位饒舌歌手身價25億美元 連巴菲特都誇他「值得學習」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
Jay-Z不到四年前就已是全球首位億萬富豪的饒舌歌手，但他累積其財富的速度絲毫沒有放慢的跡象。連巴菲特都曾誇他「值得學習」。 路透
Jay-Z不到四年前就已是全球首位億萬富豪的饒舌歌手，但他累積其財富的速度絲毫沒有放慢的跡象。連巴菲特都曾誇他「值得學習」。 路透

Jay-Z在不到四年前就已是全球首位億萬富豪的饒舌歌手，但他並未以此為自滿，且其累積其財富的速度絲毫沒有放慢的跡象。

根據富比世雜誌（Forbes）的最新估計，這位出生於布魯克林的藝人，目前擁有25億美元的淨資產。

Jay-Z於2019年成為饒舌界首位億萬富豪，他在黑桃A香檳酒莊（Armand de Brignac）和D'Usse干邑的持股在當時的價值超過4億美元；另外，他在紐約和洛杉磯有多筆不動產投資。

近年來Jay-Z的財富激增，原因包括他麾下的娛樂公司Roc Nation業績蒸蒸日上、出售串流媒體服務Tidal，以及對Uber等公司的大量投資。

富比世的報導說：「即使在沒有巡演或專輯發行的一年裡，Jay-Z也從他在 Armand de Brignac和D'Usse干邑的持股賺取了數百萬美元。」

富比世指出，他的財富足以讓他在全球富豪榜上排名第1,210位。

現年53歲的Jay-Z理財有道，連股神巴菲特都讚譽有加。2010年Jay-Z與這位傳奇投資人進行了一場座談。他將自己經營音樂事業的方法與這位奧馬哈先知的投資策略相提並論，也就是都只投資他們所了解的企業、而非最受歡迎的企業。

Jay-Z當時告訴富比世雜誌：「音樂就像股票，有時下最熱門的東西。」「人們往往會據此做出情緒化的決定。 他們不會堅持他們所知道的。」

在他們的談話結束時，巴菲特說，很快地年輕人就會向Jay-Z請益賺錢之道。巴菲特說：「對於一個成長中的年輕人來說，他是值得學習的人。」

富比世 巴菲特

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