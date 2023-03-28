影／女子賣場「玩」購物籃手指卡住 出動紐約警方終於脫身
美國一名女子在商場購物時將手放進置物籃裡把玩，沒想到手指就這樣卡在置物籃的縫隙動彈不得，最後店員打電話請警方介入才成功「救出」女子，結束一場虛驚。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，38歲的艾許麗（Ashley Nolan）患有焦慮、成人注意力不足過動症（ADHD）及強迫症（OCD），所以她常常會有躁動的反應。
日前她跟朋友到商場購物，朋友走到另一條走道逛街，而她則把手放進置物籃裡，想不到手指就這樣卡住，怎麼也拔不出來。她趕緊打電話給朋友求救，朋友一開始先請店員來幫忙，沒想到店員想用美工刀割斷購物籃卻反而弄傷艾許麗和自己。
@psmashley13
#🤦♀️ #normaloccurance #anxiety #ashleybeingashley #911 #bookhunting♬ original sound - Ashley Vincent
所以他們趕緊報警請紐約市警方（NYPD）到場協助，警方到場後建議在卡住的地方潑水，艾許麗這才順利脫困，整段過程耗費半個小時。
艾許麗說，因為她常會躁動不安或無法克制自己的衝動，所以她常常卡在各種物品裡面。她曾經在車子裡卡住過，也曾卡在手推車、戒指或其他物品中過，不過這是她第一次因為卡住需要報警求救。
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