川普再戰白宮 德州造勢起跑

美國前總統川普再戰二○二四的首場大型造勢活動，廿五日在德州韋科（Waco）市舉行。他對可能被起訴不以為意，反嗆美國司法部應該改名為「司法不公部」，認為自己「一而再、再而三地淪為（政治）獵巫和假調查」受害者。

韋科隸屬麥克連納（McLennan）郡，川普二○二○年大選在當地大贏民主黨對手拜登逾廿三個百分點。

川普對台下支持者說，「在華府『司法不公部』指點和指示下，紐約地方檢察官正調查我的事。這不是犯罪、不是輕罪、也不是外遇」。他是指二○一六年美國總統大選投票前幾天，川普前律師柯恩給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）十三萬美元（約台幣四百萬元）的封口費，阻止她公開與川普的婚外情。已和川普反目成仇的柯恩作證，他先代墊這筆錢，之後川普再還他。

川普還暗指丹尼爾斯是「馬臉」、「不是我的菜」。他指稱，「她不可能是我的真命天女，沒這個人，我們已經有一位很棒的第一夫人（梅蘭妮亞）了」。

自川普日前宣稱很快將因前述封口費案被紐約曼哈頓檢察官逮捕以來，廿五日是他首次公開現身。共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨、喬治亞州聯邦眾議員格林均到場為川普助講。

川普競選團隊聲稱，這場在韋科一座機場舉行的造勢活動，共一萬五千人參加。惟據多家外媒報導，現場人數僅幾千人。

聯邦調查局（ＦＢＩ）探員一九九三年曾在韋科包圍被視為異端組織的「大衛教派」據點，結果該據點內的建築物失火造成八十六人喪生。今年正好是這起慘案卅周年，川普選擇在當地舉辦大型造勢活動，部分人士對此不以為然。