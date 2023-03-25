幾乎慘遭「滅鎮」！龍捲風襲美密西西西比州 造成至少23死

美國CNN報導，美國官員25日早上表示，強勁的暴風雨和至少一個龍捲風24日晚上席捲密西西比州，多間房屋屋頂被掀翻、一些地區幾乎被夷為平地，且有上萬戶停電，並造成至少23人死亡、數十人受傷和4人失蹤。銀城（Silver City）和羅靈福克（Rolling Fork）兩個城鎮災情最嚴重，羅靈福克鎮一名居民甚至說他們的小鎮幾乎被「滅鎮」。

密西西比州緊急事務管理局表示：「我們有許多當地和州搜救隊在25日早上持續進行搜救行動。現場有許多資源能幫助受災戶。」

密州州長里夫斯（Tate Reeves）推文表示：「這些城鎮將感受到永久性的損失。希望上帝的手能幫助那些失去親友的民眾。」

羅靈福克鎮居民蕭瓦（Brandy Showah）告訴CNN：「我從沒見過這樣的慘狀。這裡曾是很棒的小鎮，但現在已不復從前。」

密州夏基郡（Sharkey County）法醫安潔莉亞．伊斯頓（Angelia Easton）表示，羅靈福克鎮所在的夏基郡受災最嚴重，至少有13人死亡。這占目前罹難總人數超過一半。