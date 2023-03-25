TikTok在美國：禁用之外還有什麼替代方案？

（德國之聲中文網）雅各布森 (Cassidy Jacobson) 13 歲時，她在流行的應用程序TikTok上發布了一段自己跳舞的視頻。

當時她難以想象，六年後，她的TikTok賬戶“Casssidy_J” 在這個短視頻平台上將擁有150萬粉絲。粉絲們被她對舞蹈和護發的熱情所吸引。

TikTok在美國擁有1.5億用戶。雅各布森打算利用她的成功，開始她自己的卷發護理系列，並激勵其他人喜歡自己的自然卷發。

她的這個夢想和其他TikTok創作者的各種夢想可能難以實現，因為許多美國國會議員正在給拜登政府施壓，要求在美國禁止中國公司擁有的這款社交媒體應用程序，聲稱該應用程序可能被用於數據收集、內容審查和對兒童精神健康造成傷害。

上周，TikTok表示，拜登政府要求其中國所有者出售所持股份，否則將可能在美國被禁。

如果擁有TikTok的中國公司字節跳動不能在美國運營該應用程序，雅各布森可能不得不將自己的內容轉移到其他地方。

雅各布森告訴路透社說：“TikTok現在有點不穩定。內容創作者的目標是跨平台發展自己，擁有一個穩固的社區，並不想只專注於一個應用程序。”

無論是為YouTube創建新內容，還是將她在TikTok的內容轉移到Instagram，這位網紅努力確保她的內容多樣化。

在周四（3月23日）氣氛緊張的國會聽證會上，TikTok首席執行官周受資（Shou Zi Chew）受到議員們的尖銳質詢。

“我們不會應中國政府的要求推廣或刪除內容。”周受資在聽證會上說，並稱該應用程序“不受任何操縱”。

有沒有替代方案？

“自由之家”技術和民主部門研究主任馮克（Allie Funk）說，完全禁止該應用程序是一項非常嚴厲的舉措。

“國會可以通過一項強有力的隱私法，並加強對公司的要求，使其在運營方面更加透明。”她告訴路透社。

她建議制定一項全面的隱私法，以限制從TikTok收集數據，並進行定期審計以確保透明度。

雖然尚不清楚參議員提出的授予商務部禁止外國技術權力的法案是否會獲得通過，但許多TikTok網紅用戶都主張在不禁止的情況下進行保護。

雅各布森說：“該應用程序的用戶需要得到保護，我認為唯一的辦法是政府讓大型公司承擔責任，無論它們是美國公司還是中國公司。”

她認為，無論在哪個國家，任何人的隱私遭到侵犯都會傷害所有人。

一些民主黨議員也表達了類似的觀點，其中一些人擔心拜登總統禁止深受許多年輕選民喜愛的這款應用程序將帶來政治影響。

以自我關愛短視頻而聞名的TikTok跨性別網紅內奧米（賬戶“NaomiHearts”）認為，禁令會削弱她對拜登的信心——她在 2020年給拜登投了票。

“在我看來，沒有優秀的政治家，但我們信任某些人。”拒絕透露全名的內奧米說，“我讓他上台是因為我相信他所代表的東西，而且我認為這些東西隨著時間的推移會影響很多人的觀念。”

內奧米說她有點不願意轉移到其他平台，因為TikTok給了她在其他地方找不到的機會。

除了人氣和粉絲之外，TikTok的支持者還認為它提供了生計、社會變革的途徑和社區意識。

她說：“作為這個世界上的跨性別者，他們（社會）並不真正關心我們。因此，由於TikTok，我每年賺到六位數的收入，而且大品牌都因此找到我，這太瘋狂了。”

（路透社）

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