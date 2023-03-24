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影／校園驚傳槍擊！記者直播中「兒子突現身報平安」超感人
美國丹佛東高中（East High School）22日驚傳槍擊事件，一名男學生被搜身時掏槍射傷2名教職員，案發後一名福斯新聞女記者在現場直播，自己恰巧就讀案發學校的兒子突然現身向她報平安，溫馨一幕曝光後也引起討論。
多家外媒報導，這名女記者名叫雅庫納（Alicia Acuna），她在事發當天接獲槍擊事件的消息後前往學校周圍進行直播，正當雅庫納播報到一半時，她的兒子突然走入鏡頭擁抱母親，雅庫納一時激動地表示「不好意思，我兒子走過來了，事發後我還沒見到他」。
只見2人緊緊擁抱在一起，雅庫納也越來越激動地表示「對不起，但我還沒見到我的孩子，我很抱歉，但你不可能讓你的孩子從身邊走過」。雅庫納除了透露兒子沒事外，還提到正是他告訴自己丹佛東高中發生什麼事，當警察和救援人員到達時，雅庫納的兒子一直傳訊息為她更新。
雅庫納回憶事發當天，稱「我坐在辦公桌前，正在寫另一則報導，突然我開始收到兒子的訊息，他說突然到處都是警察、救護車」。
據悉，開槍的學生名叫萊爾（Austin Lyle），他過去便因不良行為記錄而被校方要求每天早上都得接受搜身。受傷的教職員中其中一人已出院，但另一人仍未脫離險境。
Colleague and friend Alicia Acuña @aacuna1 did a remarkable job reporting live from a shooting at her children’s high school in Denver today. Here she is hugging her son. So glad they are safe. Love you Alicia. pic.twitter.com/YUk2nktqD9— Bryan Llenas (@BryanLlenas) 2023年3月22日
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