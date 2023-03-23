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全球首枚3D列印火箭成功發射 惜未進入軌道

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

全球第一枚3D列印火箭「人族1號」（Terran 1）今天成功發射，讓製作這枚火箭的加州新創公司向前邁進一步，儘管最後未能進入軌道。

法新社報導，加州新創公司相對論太空（RelativitySpace）的直播畫面顯示，標榜生產和飛行成本較低的這款無人駕駛3D列印火箭今晚11時25分（格林威治標準時間23日3時25分）從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）發射升空，但在進入近地軌道時，第2階段的分離過程出現「異常」狀況。

這家公司並未立即提供更多細節。

儘管人族1號未能進入軌道，今晚成功發射仍可證明這枚火箭足以承受升空過程中的嚴酷考驗。人族1號高33.5公尺、直徑2.2公尺，有85%是以3D列印打造。

在此之前，相對論太空公司曾兩度中止發射計畫。人族1號原定3月8日升空，卻因推進劑溫度問題導致計畫在最後一刻被迫取消。

相對論太空公司3月11日再度嘗試發射火箭時又因燃料壓力問題而取消。

據相對論太空公司，如果人族1號成功進入近地軌道，將成為第一枚私人資助的甲烷燃料火箭首次達成這項任務。

這家總部位於長堤（Long Beach）的公司表示，以全球最大3D金屬列印機打造而成的人族1號，是「歷來組裝過的最大3D列印結構物」。

火箭 太空 相對論

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