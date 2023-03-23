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瓜地馬拉駐美大使：歡迎蔡總統訪瓜 強化雙邊關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影

蔡英文總統即將出訪中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯，瓜地馬拉駐美大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡總統來訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。

奎諾奈表示，希望其他國家也能看到台灣和瓜地馬拉關係的有利之處，除了創造更多貿易和投資機會，還有價值觀和原則，民主與人權都重要元素。

奎諾奈引述瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）的談話指出，台灣是瓜地馬拉最好的朋友，瓜地馬拉也是台灣最好的朋友。

奎諾奈現身北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）在國會舉行的記者會，談到台瓜關係。

TCCNA近日赴華府拜會美國國會與商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），TCCNA總會長吳東昇表示，這次是推動台美及早談成雙邊貿易協定（BTA），簽署避免雙重課稅協定（ADTA），以及與美方討論半導體、電動車和藥品等台灣商品進口美國的議題。

吳東昇說，在美台商透過叩門之旅，與國會議員和政府交流，表達需求與期望；TCCNA理事陳啟耕指出，今年主題包含促進台美BTA，為雙邊帶來更多商機；幫助台灣重點產業進軍美國；並反映雙重課稅對台灣商人造成的不公現象，希望爭取更多優惠條件。

根據TCCNA新聞稿，各州商會代表共17人組成代表團，舉行今年度華府叩門之旅，拜會雷蒙多、聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、參議員范霍倫（Chris Van Hollen）、聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）、劉雲平（Ted Liu）和金映玉（Young Kim）等。

前年底曾訪問台灣的民主黨德州聯邦參議員歐瑞德（Colin Allred）表示，台灣面臨來自中國大陸的種種威嚇，他訪台期間也體驗過；美國總統拜登多次重申防衛台灣的承諾，應該給予肯定。

歐瑞德表示，美台擁有諸多共同價值，美國更應該從各方各面強化與台灣的往來。

瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡總統來訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。華盛頓記者張文馨／攝影
瓜地馬拉駐美國大使奎諾奈（Alfonso Quiñónez）22日在國會表示，非常歡迎蔡總統來訪，希望這能再度強化本就強健的雙邊關係。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影
北美洲台灣商會聯合總會近日赴華府拜會美國國會與商務部。華盛頓記者張文馨／攝影

瓜地馬拉 美國 議員

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