美眾院表決通過 國務卿需定期檢視對台交往準則

美國聯邦眾議院院會22日以404票贊成、7票反對通過法案，要求國務卿定期檢視對台交往準則，並向國會報告。

這是針對2020年台灣保證法提出的修正案，由眾院外交關係委員會副主席華格納（Ann Wagner）提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）；要求國務卿應定期檢視管理對台交往準則，至少每2年向國會報告。

法案要求，對台交往準則必須說明如何深化並拓展美台關係，反應雙邊關係的價值和重要性，確保在反映長期共同價值的基礎上管理美台關係，並為和平解決兩岸議題做出貢獻。

法案也要求，國務卿必須透過檢視對台交往準則，尋求機會以移除所有現行針對美台往來的自我設限，並制定執行計畫。

華格納日前表示，為了安撫中國大陸，美國資深行政官員和高階軍官數十年來都被禁止訪台，同樣的，台灣的最高領袖也無法訪美；美台官員不得在聯邦機構大樓開會，涉美官員也不得穿著制服或徽章。

川普政府國務卿龐培歐（Mike Pompeo）趕在政權交接前10天，宣布取消美台交往規範，稱這是「自我施加的」限制；在拜登政府上任後，檢討調整推出新準則，稱美國仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有的「一個中國政策」架構下，放寬與台灣往來的規定。

國務院官員曾舉例，美國現在鼓勵美台可以在聯邦政府機構或駐美代表處（TECRO），舉行工作階層的會議，這是過去的準則禁止的。

此外，根據新準則，美國官員可以到雙橡園參加活動，但不得參加雙橡園舉辦的國慶酒會，避免讓美國的「一個中國政策」複雜化。