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可能遭起訴…傳川普出庭想上銬遊街 還稱「被槍擊可打贏2024」
衛報22日引述多位接近美國前總統川普的消息人士說法報導，稱川普向顧問表示，如果他因為自己在支付遮口費給成人片影星丹尼爾斯（Stormy Daniels）的角色而被起訴，就想要在法庭露面時被戴上手銬。
消息人士表示，川普推斷自己既然必須去法院，向當局屈服進行蓋指紋和拍攝嫌犯檔案照，索性把一切都變成「奇觀」（spectacle）。
報導指出，川普越來越堅持自己想要被雙手銬在背後遊街（perp walk）似乎是出自於各種動機，包括他想要在自己視之為不公起訴的面前突出反抗的姿態，而且此舉將替他的2024年總統選戰刺激基本盤。最重要的是，川普對任何特殊安排都深感焦慮，像是透過視訊連結首度出庭或是躲躲藏藏走進法院等，都會讓他看起來很軟弱或像個失敗者。
根據報導，曼哈頓大陪審團下次召集定在22日，似乎處在遞交公訴書（return an indictment）的軌道上。川普在遮口費的法律團隊對他親自到場的想法感到退縮，建議川普允許他們下周悄悄將他送交檢方與安排遠距出庭，甚至引用了秘勤局隨扈關於潛在安全問題的指引。
不過，川普拒絕了這一做法，並在上周末告訴各個盟友，他不在乎是否有人開槍打他－他將成為「一個烈士」（a martyr）。消息人士還說，川普後來補充指出，如果他被槍擊了，可能會在2024年贏得總統大位。
Trump wants to be handcuffed for court appearance in Stormy Daniels case, sources say https://t.co/82dKw3ZPxE— The Guardian (@guardian) 2023年3月22日
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