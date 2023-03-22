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暗示競選連任？拜登出席頒獎典禮脫口稱：我希望能連贏2次

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國總統拜登是否競選連任一直受到關注，他21日出席頒獎典禮時脫口稱「我希望自己也能連贏2次」，讓外界認為這是迄今最明顯的暗示。歐新社
美國總統拜登是否競選連任一直受到關注，他21日出席頒獎典禮時脫口稱「我希望自己也能連贏2次」，讓外界認為這是迄今最明顯的暗示。歐新社

美國總統拜登（Joe Biden）是否競選連任一直受到關注，他21日出席頒獎典禮時脫口稱「我希望自己也能連贏2次」，讓外界認為這是迄今最明顯的暗示。

ABC新聞報導，拜登21日出席國家人文和藝術獎章的頒獎典禮，共計向近20個人和團體頒發獎章，並讚揚其工作加深國家對人文學科的理解，並擴大公民對歷史、文學和哲學等領域的參與。

期間當拜登提到作家懷特海德（Colson Whitehead）時，他先是對懷特海德憑藉「地下鐵路」（The Underground Railroad）和「鎳幣男孩」（The Nickel Boys）連續獲得「普立茲小說獎」（Pulitzer Prize for Fiction）的成就感到敬佩，接著笑稱「你是怎麼做到的？這很了不起」，最後還說道「我希望自己也能連贏2次」（I'm kinda looking for back-to-back myself）。

自從新冠疫情出現導致典禮停辦後，此次活動也是拜登上任以來首次頒發藝術獎章，已滿80歲的拜登已多次表示自己願意競選連任，但至今尚未正式宣布參選。

拜登 疫情 美國

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