暗示競選連任？拜登出席頒獎典禮脫口稱：我希望能連贏2次

美國總統拜登(Joe Biden)是否競選連任一直受到關注,他21日出席頒獎典禮時脫口稱「我希望自己也能連贏2次」,讓外界認為這是迄今最明顯的暗示。

ABC新聞報導,拜登21日出席國家人文和藝術獎章的頒獎典禮,共計向近20個人和團體頒發獎章,並讚揚其工作加深國家對人文學科的理解,並擴大公民對歷史、文學和哲學等領域的參與。

期間當拜登提到作家懷特海德(Colson Whitehead)時,他先是對懷特海德憑藉「地下鐵路」(The Underground Railroad)和「鎳幣男孩」(The Nickel Boys)連續獲得「普立茲小說獎」(Pulitzer Prize for Fiction)的成就感到敬佩,接著笑稱「你是怎麼做到的?這很了不起」,最後還說道「我希望自己也能連贏2次」(I'm kinda looking for back-to-back myself)。

自從新冠疫情出現導致典禮停辦後,此次活動也是拜登上任以來首次頒發藝術獎章,已滿80歲的拜登已多次表示自己願意競選連任,但至今尚未正式宣布參選。