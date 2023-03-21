蔡英文總統出訪過境美國 美官員稱陸方不應藉此對台採取侵略性行動

路透21日報導，美國政府一位高層官員表示，中華民國總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪時過境美國是標準作法，中國大陸不應以此為藉口，對台灣採取侵略性行動（aggressive action）。

作為中美洲之行的一環，蔡英文總統計畫去回程分別過境紐約與洛杉磯。消息人士告訴路透，美國眾議院議長麥卡錫有意在她停留加州期間進行會晤，陸方則對此表達了「嚴正關切」。

該美方高層官員20日晚間在電話告訴記者，中華民國的每一位總統都曾過境美國。蔡英文總統自2016年就任以來，就已經過境美國6次，最近一次則是在2019年，並在前述所有訪問期間都見過美國國會議員，還指新冠疫情限制了她在最近幾年的出訪行程。

這位官員強調，蔡英文總統的行程符合美國的一貫政策，「我們看不出北京有理由將此次過境扭曲成別的意思，不應被用作加大台灣海峽周圍任何侵略性行動的藉口」。

這位官員還說，華府已跟北京傳達蔡英文總統的過境行程跟以往先例一致，「從我們的角度來看，沒有什麼新鮮的」。