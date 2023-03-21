快訊

從這5家銀行買到瑞信AT1債 國內投資人16億恐成壁紙

蔡英文總統出訪過境美國 美官員稱陸方不應藉此對台採取侵略性行動

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國高層官員20日表示，中華民國總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪時過境美國是標準作法，中國大陸不應以此為藉口採取侵略性行動。路透 / Alamy / Ronnie Chua
美國高層官員20日表示，中華民國總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪時過境美國是標準作法，中國大陸不應以此為藉口採取侵略性行動。路透 / Alamy / Ronnie Chua

路透21日報導，美國政府一位高層官員表示，中華民國總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪時過境美國是標準作法，中國大陸不應以此為藉口，對台灣採取侵略性行動（aggressive action）。

作為中美洲之行的一環，蔡英文總統計畫去回程分別過境紐約與洛杉磯。消息人士告訴路透，美國眾議院議長麥卡錫有意在她停留加州期間進行會晤，陸方則對此表達了「嚴正關切」。

該美方高層官員20日晚間在電話告訴記者，中華民國的每一位總統都曾過境美國。蔡英文總統自2016年就任以來，就已經過境美國6次，最近一次則是在2019年，並在前述所有訪問期間都見過美國國會議員，還指新冠疫情限制了她在最近幾年的出訪行程。

這位官員強調，蔡英文總統的行程符合美國的一貫政策，「我們看不出北京有理由將此次過境扭曲成別的意思，不應被用作加大台灣海峽周圍任何侵略性行動的藉口」。

這位官員還說，華府已跟北京傳達蔡英文總統的過境行程跟以往先例一致，「從我們的角度來看，沒有什麼新鮮的」。

蔡英文 美國 北京

延伸閱讀

蔡英文出訪中美洲過境紐約、洛杉磯 29日出發共10天9夜

蔡英文出訪中美洲過境紐約、洛杉磯 29日出發共10天9夜

電價漲、停電頻傳 藍委批政策錯誤：監院應查黑手是誰

電價漲、停電頻傳 藍委批政策錯誤：監院應查黑手是誰

相關新聞

拜登尚未宣布競選連任 已展現中間路線勝選策略

美國總統拜登今天驅車前往一場環保活動時，會同時聽到左右派民眾抱怨。全美仍在等待拜登正式宣布明年將尋求連任，但他已清楚展現...

蔡英文總統出訪過境美國 美官員稱陸方不應藉此對台採取侵略性行動

路透21日報導，美國政府一位高層官員表示，中華民國總統蔡英文預計在3月底至4月初出訪時過境美國是標準作法，中國大陸不應以...

拜登簽署生效 新法要求COVID-19疫源情資解密

美國總統拜登今天將一項法案簽署成法律，要求將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發，與中國武漢實驗室之間潛在...

川普涉付封口費恐遭起訴 紐約設路障防川粉抗議

美國前總統川普涉嫌於2016年競選期間向豔星「暴風女丹尼爾斯」支付封口費而可能遭到起訴，紐約市為可能爆發的抗議活動預做準...

美中夾縫求生下 TikTok全美活躍用戶突破1.5億

短影音分享應用程式（App）TikTok今天表示，目前在美國的每月活躍用戶已從2020年的1億人增長至1.5億人

川普封口費案 眾院共和黨人槓上曼哈頓檢方

眾院共和黨人20日採取攻勢，由三位委員會主席聯名致函曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)，索取他調查前總統川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦