快訊

繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

全台有感！9:45花東規模5.3地震 花蓮震度4級

大學繁星推薦上午9時公布 查詢網址看這裡

美官員研議為所有銀行存款提供擔保 遏阻金融危機爆發

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式。路透
美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式。路透

美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式，這是銀行聯盟所尋求的行動，主張有必要藉此遏止可能爆發的金融危機。

知情人士透露，美國財政部官員正在檢視聯邦監管機構是否有足夠的緊急權限，能夠在無須經當前立場嚴重分裂的國會正式同意的情況下，暫時能夠為多數帳戶超出當前25萬美元存款擔保上限的存款提供保險

這位知情人士表示，當局尚未把此舉視為必要，尤其是此前監管機構本月已採取措施協助銀行滿足任何提款需求。不過，官員為了防範情勢惡化，仍進行盡職調查、研擬策略。

白宮發言人基庫卡瓦表示：「我們將利用我們擁有的工具來支撐地區型銀行。自從我們行政部門與監管機構上周末採取果斷行動後，我們見到全國的地區銀行存款穩定下來，在某些情況是，資金流出的情況已被溫和逆轉。」

不過，上述商議凸顯出華盛頓政府高層仍擔心不已，因為在美國三家銀行本月相繼崩潰、存戶擠兌，還有第四家銀行極力避免類似命運後，中型銀行正呼籲政府有更廣泛的干預行動。

消息人士說，研議中關於擴大FDIC保險範圍的一個法律架構是，利用美國財政部的授權採取緊急行動，並且動用匯率穩定基金（Exchange Stabilization Fund）。

外匯穩定基金中的資金通常是用來買賣貨幣並提供融資給外國政府。不過，這項在1930年代成立的基金近年來一直被當成是聯準會（Fed）緊急放貸機制的後備。這是唯一財政部可完全授權的一桶金，其他的支出和融資則須經過國會授權。

美國財政部發言人在聲明中表示：「由於果決的近期行動，情勢已經穩定下來，存款資金流正在改善，而美國民眾對他們的存款安全性能夠有信心。」

FDIC和Fed的代表都不願置評。

根據彭博資訊在3月17日見到的信函，美國中型銀行聯盟敦促監管機構提高存款保險的當前上限，理由是憂心如果又有另一家地區銀行倒閉，更多儲戶會將自己的資金移往美國最大型的銀行，無論原先較小型的銀行基本體質是否穩健。這類中型銀行是資產規模多達1,000億美元的銀行。

美國 保險 Fed

延伸閱讀

經濟日報社論／美中貿易戰五周年觀測

瑞信風暴 國安基金密切關注台股

金融機構面臨緊急流動性需求 央行喊話：可紓解資金旱象

央行周四將上修通膨預估值

相關新聞

美最新人權報告 控北京種族滅絕、監控民眾

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）20日發表2022年國際人權報告，臚列北京的人權問題，包含對維吾爾族犯下...

美官員研議為所有銀行存款提供擔保 遏阻金融危機爆發

美國官員正在研議暫時把聯邦存保公司（FDIC）承保範圍擴大至所有存款的各種方式，這是銀行聯盟所尋求的行動，主張有必要藉此...

從金融大咖到前官員 多人敦促Fed應先暫停升息

聯準會（Fed）本周面臨該不該升息的艱難抉擇，在爆發2008年來最嚴重的銀行危機之下，艾克曼（Bill Ackman）在...

美國佛州將立法 6年級之前禁教月經知識

佛羅里達州立法者正在考慮一項法律草案，以加強州對性教育的控制，草案提案人說，將禁止學校在6年級之前教導任何關於月經週期的...

邁阿密海灘市亂象！「連續2槍擊案釀2死」市長無奈宣布宵禁

在發生2起致命槍擊事件後，美國佛羅里達州邁阿密海灘市（The City of Miami Beach）宣布實施午夜宵禁。

在美國邊境死亡的偷渡者激增58% 創歷史新高

根據聯邦政府統計，截至2022年9月30日為止，當局在邊境尋獲890多具非法偷渡移民的遺體，比2021年激增58%，創下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦