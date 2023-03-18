傳川普最快下周因成人片女星封口費案被訴 秘勤局將決定是否上銬

NBC新聞報導，根據5位熟知準備作業的高層官員說法，美國地方、州與聯邦的執法與安全機構正為前總統川普最快將在下周被起訴的可能性作準備。

官員們表示，執法機構正在進行初步安全評估，並且討論紐約市中心路100號「曼哈頓刑事法院」（ Manhattan Criminal Court）內外的可能安全計畫，以防川普因牽涉到據稱向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費案被控與前往紐約面對任何罪名。

官員們強調，因為還沒有提出指控，跨部門對話與規劃在本質上屬於預先警戒，涉及機構則包括了紐約市警局（NYPD）、紐約州法警（New York State Court Officers）、美國秘勤局、聯邦調查局的聯合反恐專案小組（JTTF）與曼哈頓地方檢察署。

NBC新聞已經聯繫前述所有機構徵求評論，但全部機構都拒絕回應。匿名受訪的執法部門官員則告訴美聯社，當局只是在做準備以防萬一，並稱跨部門對話是初步性質，正在考慮一位前總統可能出庭應訊的安全、規劃與可行性。福斯新聞掌握的消息指出，萬一川普被控，最終將由秘勤局決定他是否被上銬。

川普的委任律師泰科皮納則說，如果情勢到了必須向檢察署當局屈服（surrender）的程度，川普將會遵循正常的程序。