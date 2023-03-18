強勢回歸！臉書、YT宣布解封 川普興奮發文「我回來了」

美國前總統川普因被控煽動2021年1月6日國會暴動案，遭到臉書、推特等大型社群媒體集體封殺，如今臉書和YouTube於17日宣布解封，川普也在臉書貼文高呼「我回來了！」並附上一段11秒影片。

在相隔兩年多後，川普17日在臉書發文宣布「我回來了！」並還貼出一段2016年勝選總統的11秒影片，他在影片中說，「抱歉讓大家久等了。事情很複雜」，影片結尾附上2024讓美國再次偉大的標題，展現再次角逐下屆總統大位的決心。

YouTube公共政策副總裁米勒（Leslie Miller）表示，已恢復川普上傳新內容的權限，稱YouTube已經「仔細評估了現實世界暴力的持續風險，平衡了這一風險與在選舉前，為選民保留平等聽取主要國家候選人意見的機會」。

雖然川普在被封殺期間自行創辦了社群媒體「Truth Social」，但影響力有限。川普如今可以在YouTube上為2024總統大選活動造勢、宣傳和買廣告，但在YouTube上被視為煽動暴力的影片不會被恢復。