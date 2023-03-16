毒品引發美墨大打口水戰！墨西哥總統籲：禁用芬太尼

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）15日提議禁止該國醫療機構使用「芬太尼」（Fentanyl）。

路透報導，芬太尼是一種強效的類鴉片類止痛物，過去被指責導致美國藥物過量死亡人數的上升，加劇他國和美國之間的緊張關係。

美國國內對墨西哥的禁毒戰略做出諸多批評，他們認為歐布拉多在阻止走私芬太尼方面做得不夠，一些共和黨議員敦促華盛頓當局授權使用武力打擊墨西哥販毒集團。

對此，歐布拉多表達強烈反對，並稱其政府「正減少芬太尼造成的威脅，近期查獲的非法芬太尼比以往任何時候都多」，此外，歐布拉多表示將請醫學專家分析「用其他止痛藥替代芬太尼醫療用途的可能性」。

歐布拉多更批評美國政府進獨政策的成效，稱「如果墨西哥禁用芬太尼，我們將要求美國寄出同樣手段」，並強調墨西哥不會擔任扮演美國的「從屬角色」。