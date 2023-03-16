反北京、曾是班農密友！中國流亡富商郭文貴詐騙10億元被捕

中國億萬富翁郭文貴15日在紐約被捕，並被指控通過「複雜投資計劃」從數千名支持者手中騙取超過10億美元。

CNN報導，郭文貴過去一直是中國政府的堅定批評者，並因此流亡曼哈頓，更與前總統川普（Donald Trump）的顧問班農（Steve Bannon）關係密切。班農2020年8月被捕時人就在郭文貴的遊艇上，不過後來川普赦免班農，班農對指控也拒不認罪。

郭文貴流亡海外後以批評中國政府的言論、迅速在網路上累積大量支持者，這些支持者被鼓勵以捐款、投資非營利組織等方式表達支持，而郭文貴如今被指控使用不同計劃詐騙或挪用投資者資金，包括他的媒體公司「GTV媒體集團」（GTV Media Group）、農場貸款計劃「喜馬拉雅農場聯盟」（Himalaya Farm Alliance）以及一種名為「喜瑪拉雅幣」（Himalaya Coin）的加密貨幣。

檢察官指出，郭文貴並未按照他向潛在投資者承諾的方式使用資金，而是用來購買包括遊艇、豪宅以及法拉利跑車等奢侈品。檢察官表示已經從21個銀行帳戶中沒收高達6.34億美元，且對郭文貴提出包括共謀、電匯詐欺、證券欺詐、國際洗錢和妨礙司法等刑事指控。

與此同時，一位知情人士透露15日稍早、正當聯邦調查局執行搜查令時「郭文貴的公寓發生火災」，起火原因正在調查中。