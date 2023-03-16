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擺脫笨重形象！美國NASA「新世代太空裝」曝光

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
普羅大眾熟知的太空裝一向以笨重、難以活動的形象示人，不過在使用超過50年後，美國太空總署正在升級裝備：一種更靈活、更舒適且適合更廣泛體型的新太空裝。法新社
普羅大眾熟知的太空裝一向以笨重、難以活動的形象示人，不過在使用超過50年後，美國太空總署正在升級裝備：一種更靈活、更舒適且適合更廣泛體型的新太空裝。法新社

普羅大眾熟知的太空裝一向以笨重、難以活動的形象示人，不過在使用超過50年後，美國太空總署（NASA）正在升級裝備：一種更靈活、更舒適且適合更廣泛體型的新太空裝。

華盛頓郵報報導，雖然確切樣子尚未曝光，但前NASA太空人惠特森（Peggy Whitson）15日在記者會上表示「這將是一套更加靈活的太空裝，運動範圍確實提高太空人在月球表面探索時完成所有任務的能力」。

據悉，這套新太空裝的原型是科幻風格的光滑灰黑色、另外略帶有橙色和藍色的元素，服裝正面中央印有製造商「Axiom Space」的符號，不過黑色僅為展示用，當太空人真正在月球表面穿上這套服裝時，它們必須是白色的，因為白色能反射更多陽光，「Axiom Space」強調這套太空裝旨在「保護太空人免受極端高溫的傷害」。

NASA過去40年皆未開發新的太空裝，目前使用中的太空裝不僅舊、且並不適合所有體型。「Axiom Space」致力於將太空裝升級，並使太空人更具機動性，頭盔上也會安裝高畫質攝像機來記錄任務過程。

太空人 NASA 華盛頓郵報

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